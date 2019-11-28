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29 ноября • обновлено в 11:42
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"Училась в девятом классе": Потап вспомнил, как заглядывался на маленькую Санту Димопулос

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Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) рассказал о симпатии к Санте Димопулос.

Так, в интервью изданию Flow Потап вспомнил, как в 19 лет преподавал физкультуру школьникам, среди которых была и Димопулос.

Потап

Потап

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По словам Потапа, Санта была самой красивой девочкой в классе и он на нее поглядывал:

"Что такое практика учителя физкультуры: приходишь и преподаешь у первого, третьего, пятого, девятого и одиннадцатого классов. В девятом классе, например, училась Санта Димопулос. Она была самой красивой девочкой. А мне было лет 19. Я на нее поглядывал — и ее одноклассники ко мне подходят после урока: "Еще раз так на нее посмотришь, мы тебя убьем". Пришлось с ними поговорить по-другому. Я же тоже с Русановки!".

Санта Димопулос

Санта Димопулос

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) признался, что в их жизни с Настей Каменских был момент, когда они находились на грани расставания.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Санта Димопулос
Место
Украина
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Этот бык не имеет ни одной песни,или...? Кто он такой?
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