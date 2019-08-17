Убийство или ДТП? Все версии гибели Кузьмы Скрябина

17 августа легендарному украинскому музыканту, лидеру группы "Скрябін" Андрею Кузьменко мог бы исполниться 51 год.

Трагедия, унесшая жизнь светлого человека в 2015 году, потрясла всю страну. Из-за этого в течение долгого времени появлялись всевозможные версии о гибели. В сети даже ходили слухи о теории заговора и убийстве. OBOZREVATEL собрал все известные версии об ужасном ДТП, произошедшем четыре года назад, 1 февраля.

Как погиб Кузьма Скрябин

Андрей Кузьменко 1 февраля отыграл свой последний концерт в Кривом Роге. После мероприятия он возвращался домой, когда около 08:20 возле села Лозоватка произошло столкновение его внедорожника с грузовиком. Музыкант умер прямо на месте аварии, еще пострадали две женщины.

Место аварии

С этого момента и начинаются версии, догадки, слухи и опровержения

Почти сразу в ГУ МВД в Днепропетровской области сообщили, что открыто уголовное производство по факту нарушения музыкантом Правил дорожного движения. Утверждалось, что внедорожник Скрябина выехал на встречную полосу, потерял управление и столкнулся с автомобилем ГАЗ.

ГАЗ

Подобную информацию предоставил OBOZREVATEL очевидец из окружения музыканта, который захотел остаться неназванным. "Свидетель видел, как на большой скорости Toyota Sequoia (в которой был Андрей) на закруглении дороги выехала на встречную полосу, где и столкнулась с молоковозом. Почему водитель джипа выехал на встречку – непонятно. На данном участке дороги был гололед".

Всем фанатам было известно, что Кузьменко превосходно управлял автомобилем, потому версия с нарушением ПДД породила слухи о покушении на музыканта. Тут же в ситуацию вмешался известный украинский телеведущий и автогонщик Алексей Мочанов, подчеркнув, что никто преднамеренно Андрея убивать не собирался.

"По внутренней информации, Кузьма ехал рано утром после вечернего концерта из Кривого Рога и очень торопился, потому что ему нужно было успеть на самолет. Почему не проснулся на час-два раньше или не взял в поездку водителя, чтобы не загонять себя в стенокардию – мы уже не узнаем. Но обвинять водителя молоковоза только потому, что он селюк и ездит на газоне, а второй участник ДТП – известный на всю Украину и окрестности певец и классный парень, никому не позволено. Ни поклонникам, ни друзьям, ни родне", – написал Мочанов на следующий день после трагедии.

Мочанов и Кузьменко

Версия убийства Скрябина

Через несколько дней после похорон на просторах интернета "всплыл" еще один свидетель, который утверждал, будто Кузменко был убит.

"Меня обогнал белый джип. Его настигла черная "Хонда" и начала подрезать на повороте со стороны обочины, словно толкая к середине дороги. Вдали стоял молоковоз. Когда "Хонда" вытолкала джип, молоковоз выехал навстречу. "Тойота" с ним столкнулась. "Хонда" поехала дальше. А я остановился. Я сказал гаишникам, что был свидетелем аварии. Но меня не хотели слушать, приняли телефон, до сих пор никто не звонит", – запорожский предприниматель Дмитрий Ященко.

Андрей Кузьменко instagram/skryabinband

Мужчина разместил объявление об аварии в соцсети, но на следующий день его страницу заблокировали. Он утверждал, что начал получать звонки от незнакомцев с приглашением на встречу для обсуждения происшествия. "Похоже, мной занялись. И вся эта авария мне кажется запланированным убийством". Это стало толчком для распространения всевозможных слухов.

Заговор спецслужб

Одной из популярных версий стал заговор украинских спецслужб. Причиной для таких слухов стали непростые времена для воюющей Украины, а также довольно резкая позиция Кузьменко по отношению к властям, что, например, четко можно было увидеть по его письму-посланию президенту и по последнему интервью в Кривом Роге о Донбассе. Он тогда пожелал стране настоящего патриота-президента, потому что раньше были "тотальные мошенники, воры и бандиты, которые разворовали все, довели страну до войны, и нам ее расхлебывать. Потому что у них стоят заправленные самолеты. Они в нужный момент чемоданчики загрузят и свалят", – говорил Кузьменко.

Видео - последнее интервью Скрябина

На какое-то время все теории по поводу гибели музыканта утихли, пока в 2018 году вновь не всплыл некий таинственный свидетель, который повторил историю запорожского предпринимателя про третью машину.

Опровержения слухов об убийстве музыканта

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула в том же году не сдержался из-за конспирологических теорий в сети. "Кто забил Кузьму?! Зачем вы приплетают этого человека где надо и где не надо? Андрей погиб при абсолютно понятных обстоятельствах. И в своей гибели виноват он лично", – вскипел он.

Обращалась к украинцам и мама погибшего Ольга Михайловна Кузьменко с просьбой не спекулировать на теме смерти ее сына. Еще в 2015 году он утверждала, что трагическая авария является страшной случайностью.

Ольга Михайловна Кузьменко Эфир на 1+1 за 2015 год

"Мне уже все приложили, есть свидетель, человек, который ехал с ним в машине. Поговорили с ней. В середине дороги был лед. Все было как сухо, и посреди дороги была ледовая глыба. И он на нее попал. Не было никакого убийства! Моего сына никто не убивал! Успокойтесь", – говорила тогда она.

Точку в вопросе поставил в 2019 году Алексей Мочанов, который вновь обратился к украинцам. "Убили, отомстили, организовали...".Не слушайте бредней, пожалуйста! Андрей Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии, увы, которое случилось по его собственной вине. Недосмотру. Недооценке ситуации", – писал он.

Кузьма Скрябин instagram/skryabinband

Молчанов также предположил, что Кузьменко ехал со скоростью 80-90 километров в час, так как было утро, он еще не проснулся. "Но на черном льду и на такой валкой тяжёлой машине это было критично. Не справился. Не остерегся и не уберегся", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля 2019 года, в день смерти Андрея Кузьменко украинцы трогательно вспомнили музыканта. В сети написали много теплых слов о легенде.

Летом в Киеве разгорелся скандал: ГУ ГФС выписало штраф на 1,6 тыс. грн в адрес погибшего артиста, что вызвало гнев пользователей.

Тем временем, в начале августа на "Площади звезд" у торгового центра "Гулливер" увековечили имя Скрябина. Была организована церемония открытия его персональной звезды.

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