Перенес две операции: у Влада Топалова возникли серьезные проблемы со здоровьем

Российский певец и муж украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов напугал поклонников новостью о том, что перенес две операции.

Так, о факте хирургического вмешательства артист рассказал на своей странице в Instagram. Он сопроводил публикацию снимком из больничной койки, на котором запечатлен с перевязкой.

Влад Топалов Фото: instagram/vladtopalovofficial

"2 недели 2020 — 2 операции! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было", — написал Топалов.

Влад Топалов в больнице Фото: instagram/vladtopalovofficial

Отметим, что судя по отметкам геолокации, Влад сейчас находится в Ильинской больнице. Однако объяснять, по какой именно причине ему понадобилась помощь медиков, певец не стал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Топалов трогательно признался в любви своей супруге, телеведущей Регине Тодоренко в годовщину свадьбы.

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