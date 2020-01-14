Перенес две операции: у Влада Топалова возникли серьезные проблемы со здоровьем

Российский певец и муж украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов напугал поклонников новостью о том, что перенес две операции.
Так, о факте хирургического вмешательства артист рассказал на своей странице в Instagram. Он сопроводил публикацию снимком из больничной койки, на котором запечатлен с перевязкой.
Влад Топалов
Фото: instagram/vladtopalovofficial
"2 недели 2020 — 2 операции! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было", — написал Топалов.
Влад Топалов в больнице
Фото: instagram/vladtopalovofficial
Отметим, что судя по отметкам геолокации, Влад сейчас находится в Ильинской больнице. Однако объяснять, по какой именно причине ему понадобилась помощь медиков, певец не стал.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Топалов трогательно признался в любви своей супруге, телеведущей Регине Тодоренко в годовщину свадьбы.
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