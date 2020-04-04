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4 апреля • обновлено в 15:18
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У Селены Гомес обнаружили серьезное заболевание

2.5т
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Американская певица Селена Гомес призналась, что проходила лечение в психиатрической клинике, где ей поставили диагноз - биполярное расстройство.

Об этом Гомес поговорила в совместном прямом эфире с Майли Сайрус в Instagram.

Селена Гомес

Селена Гомес

instagram.com/selenagomez

По ее словам, болезнь не удалось диагностировать сразу, хотя она обращалась в одну из лучших клиник.

"Об этом не принято говорить. Принято всегда выглядеть крутым. Но я вижу, как в детях, подростках и взрослых копится злость из-за невозможности обсудить это", — призналась звезда.
Селена Гомес

Селена Гомес

instagram.com/selenagomez

Напомним, что 25 марта стало известно, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

При этом больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой Елизаветой II.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уэльский Чарльз мог заразиться вирусом от князя Монако Альбера II, с которым он встречался ранее.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Персона
Селена Гомес
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