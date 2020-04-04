Американская певица Селена Гомес призналась, что проходила лечение в психиатрической клинике, где ей поставили диагноз - биполярное расстройство.

Об этом Гомес поговорила в совместном прямом эфире с Майли Сайрус в Instagram.

Селена Гомес instagram.com/selenagomez

По ее словам, болезнь не удалось диагностировать сразу, хотя она обращалась в одну из лучших клиник.

"Об этом не принято говорить. Принято всегда выглядеть крутым. Но я вижу, как в детях, подростках и взрослых копится злость из-за невозможности обсудить это", — призналась звезда.

Селена Гомес instagram.com/selenagomez

Напомним, что 25 марта стало известно, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

При этом больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой Елизаветой II.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уэльский Чарльз мог заразиться вирусом от князя Монако Альбера II, с которым он встречался ранее.

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