"У меня всегда стоит": Самбурская осадила грубияна и восхитила сеть

Известная российская артистка Настасья Самбурская, которая ранее показала на видео, как ее бросил фрик Олег Монгол, поспорила с поклонником из-за нецензурной лексики.

Это случилось утром 1 февраля в Instagram.

Отмечается, что 32-летняя актриса показала свое фото в короне, пожаловалась, что такую красавицу "зайчик про**ал", после чего высказалась о планах бороться с комплексами.

Один из подписчиков высказался в комментариях, что Настасья могла бы бороться и с нецензурной лексикой: "Девушке не идет мат, если только дай бог к слову красиво встанет", - высказался мужчина.

"У меня всегда стоит", - ответила ему Самбурская.

Тот продолжил настаивать, что "ругаться матом не хорошо", но дискуссия становилась все менее содержательной.

Другим поклонникам Самбурская открыла, что ее комплексы связаны не с внешностью, и что в рамках борьбы с ними она намерена "плакать".

Напомним, что ранее поклонников шокировала Настя Каменских с фотошопом на полуголом фото.

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