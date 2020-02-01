"У меня всегда стоит": Самбурская осадила грубияна и восхитила сеть

Известная российская артистка Настасья Самбурская, которая ранее показала на видео, как ее бросил фрик Олег Монгол, поспорила с поклонником из-за нецензурной лексики.
Это случилось утром 1 февраля в Instagram.
Отмечается, что 32-летняя актриса показала свое фото в короне, пожаловалась, что такую красавицу "зайчик про**ал", после чего высказалась о планах бороться с комплексами.
Один из подписчиков высказался в комментариях, что Настасья могла бы бороться и с нецензурной лексикой: "Девушке не идет мат, если только дай бог к слову красиво встанет", - высказался мужчина.
"У меня всегда стоит", - ответила ему Самбурская.
Тот продолжил настаивать, что "ругаться матом не хорошо", но дискуссия становилась все менее содержательной.
Другим поклонникам Самбурская открыла, что ее комплексы связаны не с внешностью, и что в рамках борьбы с ними она намерена "плакать".
Напомним, что ранее поклонников шокировала Настя Каменских с фотошопом на полуголом фото.
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