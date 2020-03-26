У Льва Лещенко подтвердился коронавирус: состояние крайне тяжелое

У российского певца Льва Лещенко, который попал в больницу несколько дней назад, подтвердился коронавирус. Сейчас артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи оценивают состояние певца как крайне тяжелое, пишет Telegram-канал "112".

Болезнь уже вызвала двухстороннюю пневмонию. Лев Лещенко переведен в реанимацию. В каком состоянии находится супруга артиста Ирина - неизвестно. Отмечается, что 78-летний певец попал в больницу вместе со своей женой.

mpsh.ru

Друг Лещенко Владимир Винокур опроверг данные о COVID-19. Юморист заявил, что постоянно находится на связи с певцом и его супругой.

"Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет", - заявил артист.

monavista.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Винокур резко высказался о госпитализации советского артиста Льва Лещенко с подозрением на коронавирус.

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