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У Дженнифер Лопес расстегнулся костюм на сцене в Москве: видео

3.9т Читать материал на украинском

У американской певицы Дженнифер Лопес во время концерта в Москве расстегнулся комбинезон.

Так, инцидент произошел, когда звезда исполняла песню Ain’t It Funny. Видео было опубликовано в сети (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

У Дженнифер Лопес расстегнулся костюм на сцене в Москве: видео

Дженнифер Лопес

Фото: spletnik.ru

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Отметим, что артистка настолько активно двигалась, что лямка на ее комбинезоне просто не выдержала. У Лопес обнажилось одно бедро, но она продолжила выступление. Закончив композицию, певица отошла в сторону и пристегнула деталь на место.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес официально обручилась со своим избранником — бейсболистом Алексом Родригесом. Вскоре пара намерена сыграть свадьбу и для поп-звезды это будет четвертый брак. В своем Instagram Лопес опубликовала снимок обручального кольца.

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Персона
Дженнифер Лопес
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Ш. Олег
Ш. Олег
Какой ужас! После этого мир больше никогда не будет прежним! :)
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