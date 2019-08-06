У Дженнифер Лопес расстегнулся костюм на сцене в Москве: видео

У американской певицы Дженнифер Лопес во время концерта в Москве расстегнулся комбинезон.

Так, инцидент произошел, когда звезда исполняла песню Ain’t It Funny. Видео было опубликовано в сети (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Дженнифер Лопес Фото: spletnik.ru

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Отметим, что артистка настолько активно двигалась, что лямка на ее комбинезоне просто не выдержала. У Лопес обнажилось одно бедро, но она продолжила выступление. Закончив композицию, певица отошла в сторону и пристегнула деталь на место.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес официально обручилась со своим избранником — бейсболистом Алексом Родригесом. Вскоре пара намерена сыграть свадьбу и для поп-звезды это будет четвертый брак. В своем Instagram Лопес опубликовала снимок обручального кольца.

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