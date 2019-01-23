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У 41-летней звезды российского кино родился пятый ребенок

2.3тЧитать материал на украинском

41-летний российский актер Игорь Петренко стал отцом в пятый раз. Супруга Игоря, актриса Кристина Бродская родила девочку.

Ребенок появился на свет 20 января. Об этом сообщает издание "СтарХит".

У 41-летней звезды российского кино родился пятый ребенок

instagram.com/s_pachidan

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"Роды прошли хорошо, мама и малышка чувствуют себя прекрасно, завтра они выписываются домой", - говорится в сообщении.

Актер и его жена уже воспитывают двоих дочерей. Кроме того, у Петренко есть двое сыновей от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой.

Отметим, что в 2017 году актер попал в базу добровольческого центра "Миротворец".

У 41-летней звезды российского кино родился пятый ребенок

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская актриса Мария Порошина, звезда сериалов "Каменская", "Всегда говори "Всегда", показала в сети пятого ребенка.

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