У 26-летней дочери экс-солиста "На-На" обнаружили рак мозга: как сейчас выглядит девушка

Стало известно, что старшая дочь экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина борется с онкологическим заболеванием.
Так, в январе 26-летняя девушка перенесла операцию по удалению опухоли мозга –астроцитомы, и после этого прошла лучевую терапию. Об этом Виктория рассказала на личной странице в Instagram.
Дочь Владимира Левкина Виктория
Фото: instagram/lyovkina
"15 января во второй половине дня прошла операция. Я ничего не помню. Чувствовала себя достаточно спокойно и до, и после. Однако после операции вырезанную опухоль отправили на гистологию (изучение тканей). По итогу выяснилось, что это была астроцитома lll степени злокачественности. Ее вырезали полностью, но поскольку она соприкасалась с другими клетками мозга назначили лучевую терапию. На четвертой неделе лучевой терапии мне стало хуже, но все не критично. Сейчас же все процедуры закончены и я чувствую себя хорошо", – поделилась Виктория.
Виктория Левкина с родителями
Фото: instagram/lyovkina
Отметим, что на фоне лечения у дочери Левкина начали выпадать волосы, и она побрилась налысо. По словам девушки, она решилась на такой шаг из-за того, что считает: таким образом она избавилась от негативной энергии.
Дочь Левкина Виктория
Фото: instagram/lyovkina
"Я не переживала и не переживаю из-за волос. Многие писали, что с волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально", – написала Виктория.
У тебя слишком классная стрижка 🔥 ⠀ О такой кардинальной смене имиджа я всерьёз задумалась только около месяца назад. После самой операции было выбрито совсем немного и вырастали волосы очень быстро, даже стала ходить без повязок. ⠀ Когда началась лучевая, предупредили, что будут выпадать волосы, но где-то в середине лечения. Около месяца назад, они правда стали сильно выпадать, но только в местах, где были лучи (разница заметна на фото и видео). ⠀ Я не переживала и не переживаю из-за волос. Многие под прошлым постом писали, что с волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально 🚀 при других обстоятельствах я бы оооочень вряд ли решилась на подобный эксперимент. Чувства во время съёмки сложно с чем-то сравнить... разве с ожиданием #bangy_vl ↩️ ⠀ ▫️съёмка и стрижка: @lina.sinberg ▫️монтаж: @lubilubimova ♥️ ▫️аренда света: @tanyaname ▫️аренда оборудования: @alexandr__kapustin ▫️подбор музыки: @volodeev_original 6 апреля - не случайный день ☝🏼 да, ждала дату благоприятную по луне 🌙 В воскресенье начала адски паниковать, но тут поддержали друзья и это круто 🤘🏼 вон какая большая команда собралась ⤴️ 😅 ⠀ #НовыйГод2020_vl #обнуление
Напомним: у Владимира Левкина тоже была онкология. В 2003 году певца прооперировали. Ему удалось победить рак лимфатической системы.
Владимир Левкин
Фото: Telegram-канал "НеМалахов"
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