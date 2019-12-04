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4 декабря • обновлено в 13:34
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"Ты не Алла Пугачева!" Лолита разозлила сеть странным нарядом

1.4т
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Российская певица Лолита Милявская взбудоражила пользователей сети новыми фото с премии Music Box. Она появилась на церемонии награждения в откровенном наряде.

Лолита позировала перед фотокамерами в боди и прозрачном комбинезоне. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Лолита

Лолита

Экспресс газета

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"Да, еще не дописала Лолита, что тебе надо в 56? Мальчика на лет так 20 моложе? Ты же не Алла Пугачева. Посмотри на себя в зеркало, к сожалению ты ужасна", "Одни понты. На самом деле несчастная баба. Хабалка. А бывший повел себя как мужчина", "Лола! Зачем же тебе такой наряд?", "Может надо поменять модельера? О вкусах конечно не спорят, но для такой прекрасной, в расцвете лет женщины - наряд просто вульгарный", - пишут в сети.

"Ты не Алла Пугачева!" Лолита разозлила сеть странным нарядом
"Ты не Алла Пугачева!" Лолита разозлила сеть странным нарядом
"Ты не Алла Пугачева!" Лолита разозлила сеть странным нарядом
"Ты не Алла Пугачева!" Лолита разозлила сеть странным нарядом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Милявская заявила, что при расставании с мужем Дмитрием Ивановым выгнала его из дома, дав ему с собой крупную сумму денег. 14 ноября певице исполнилось 56 лет. Самые провокационные и горячие фото можно посмотреть в нашем материале.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Лолита
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