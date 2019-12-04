"Ты не Алла Пугачева!" Лолита разозлила сеть странным нарядом

Российская певица Лолита Милявская взбудоражила пользователей сети новыми фото с премии Music Box. Она появилась на церемонии награждения в откровенном наряде.

Лолита позировала перед фотокамерами в боди и прозрачном комбинезоне. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Лолита Экспресс газета

"Да, еще не дописала Лолита, что тебе надо в 56? Мальчика на лет так 20 моложе? Ты же не Алла Пугачева. Посмотри на себя в зеркало, к сожалению ты ужасна", "Одни понты. На самом деле несчастная баба. Хабалка. А бывший повел себя как мужчина", "Лола! Зачем же тебе такой наряд?", "Может надо поменять модельера? О вкусах конечно не спорят, но для такой прекрасной, в расцвете лет женщины - наряд просто вульгарный", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Милявская заявила, что при расставании с мужем Дмитрием Ивановым выгнала его из дома, дав ему с собой крупную сумму денег. 14 ноября певице исполнилось 56 лет. Самые провокационные и горячие фото можно посмотреть в нашем материале.

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