''Тяжелое советское детство'': дочь Пескова разозлила сеть шикарным кутежом

Дочь российского дипломата и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разозлила пользователей сети вечеринкой, которую она устроила в честь дня своего рождения. 21-летняя Елизавета Пескова пригласила на мероприятие друзей и родственников.
Отец девушки также присутствовал на мероприятии. Фото Пескова разместила на своей странице в Instagram.
День Рождения у меня 9 января и, обычно, в эти числа сложно собрать всех родственников и друзей. Отмечать заранее - плохая примета, так что мы решили собраться, чтобы отметить праздники, а не сам День Рождения! Отмечала я всего третий раз за 21 год... Кстати, в этом году у меня первый раз в жизни был торт! На 18-летие у меня были блины с нутеллой, а на 21 год шикарный, вкусный, оригинальный торт в виде самой нутеллы от @french_cake! 🎂 Я очень рада, что в моей жизни есть близкие люди! Всех очень люблю! Спасибо Вам за этот праздник каждый день! Нет ничего дороже любимых людей рядом! Спасибо огромное любимому салону @marfa_make_up за образ и @maya.om за платье 😍 листайте серию фото и видео!
"Тяжелое советское детство, деревянные игрушки, торта не было. Вы на велосипеде хоть катались в детстве? Или его тоже не было?", "Зачем патриоту Диме Пескову гражданство Франции?", - пишут в комментариях к фото.
Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова пожаловался на жизнь в "грязном и прокуренном" Париже. Она написала в своем Instagram, что прожила в столице Франции уже восемь лет, из-за чего может с уверенностью сказать, что стереотипы о гражданах страны "берутся не из воздуха"