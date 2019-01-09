''Тяжелое советское детство'': дочь Пескова разозлила сеть шикарным кутежом

Дочь российского дипломата и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разозлила пользователей сети вечеринкой, которую она устроила в честь дня своего рождения. 21-летняя Елизавета Пескова пригласила на мероприятие друзей и родственников.

Отец девушки также присутствовал на мероприятии. Фото Пескова разместила на своей странице в Instagram.

Новости Звезда Comedy Club рассказал о сексуальном опыте с мужчиной

"Тяжелое советское детство, деревянные игрушки, торта не было. Вы на велосипеде хоть катались в детстве? Или его тоже не было?", "Зачем патриоту Диме Пескову гражданство Франции?", - пишут в комментариях к фото.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова пожаловался на жизнь в "грязном и прокуренном" Париже. Она написала в своем Instagram, что прожила в столице Франции уже восемь лет, из-за чего может с уверенностью сказать, что стереотипы о гражданах страны "берутся не из воздуха"