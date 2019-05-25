"Трусы видно!" Лобода разозлила сеть пошлым танцем для детей

Эпатажная певица Светлана Лобода разозлила сеть поздравлением для победителей российского шоу "Голос. Дети", вокруг которого ранее разгорелся скандал из-за дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Артистка опубликовала видео со своего концерта, которое посвятила детям (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Танцую в честь всех победителей", – подписала она, демонстрируя, как дергается во время выступления в коротком блестящем платье.

Светлана Лобода танцует Кадр из видео

Пользователи в комментариях сравнили ее движения с конвульсиями, раскритиковали за трусы, которые мелькают в кадре.

"Это "не танец" Конвульсии какие-то", "Танец дикаря", "Танец парализованного кузнечика", "Лабоду колбасит не по-детски", "Это модно, если видны трусы?", "Ужасные движения", "Ужасные дряхлые, худые ноги", "Зачем так расщепериваться, фу", "Есть у вас чувство вины, что скандал непорядочности на "Голосе" начался с вас, когда вы несправедливо двигали дочь Алсу, хотя для всех очевидно было, что те, кого вы не выбирали, на порядок талантливее", – накинулись на Лободу польователи.

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