"Трусы видно!" Лобода разозлила сеть пошлым танцем для детей

Эпатажная певица Светлана Лобода разозлила сеть поздравлением для победителей российского шоу "Голос. Дети", вокруг которого ранее разгорелся скандал из-за дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
Артистка опубликовала видео со своего концерта, которое посвятила детям (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Танцую в честь всех победителей", – подписала она, демонстрируя, как дергается во время выступления в коротком блестящем платье.
Светлана Лобода танцует
Кадр из видео
Пользователи в комментариях сравнили ее движения с конвульсиями, раскритиковали за трусы, которые мелькают в кадре.
"Это "не танец" Конвульсии какие-то", "Танец дикаря", "Танец парализованного кузнечика", "Лабоду колбасит не по-детски", "Это модно, если видны трусы?", "Ужасные движения", "Ужасные дряхлые, худые ноги", "Зачем так расщепериваться, фу", "Есть у вас чувство вины, что скандал непорядочности на "Голосе" начался с вас, когда вы несправедливо двигали дочь Алсу, хотя для всех очевидно было, что те, кого вы не выбирали, на порядок талантливее", – накинулись на Лободу польователи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандал вокруг "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.
Одним из тех, кто оказался недовольным и шокированным победой Абрамовой, был супруг Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что после подобного не отправит своих детей на конкурсы.
Победа дочери Алсу вызвала ажиотаж среди звезд шоубиза. Из-за фальсификации наставница девочки Светлана Лободабыла вынуждена покинуть проект.
На "Первом канале" заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Звезды поддержали это решение.
Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень – на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).
В четверг, 16 мая было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте, "Первый канал" аннулировал победу девочки.
Было решено провести еще один финал со всеми участниками, но без обсуждения темы родителям финалистов.
Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".
24 мая на "Первом канале" провели повторный финал, на котором наградили всех финалистов званием победителей и вручили по миллиону рублей каждому.
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