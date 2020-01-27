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27 января • обновлено в 22:48
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Топ-10 самых пикантных фото Ирины Шейк

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Знаменитая российская фотомодель и актриса Ирина Шайхлисламова (более известная под псевдонимом Ирина Шейк) регулярно обнажается на камеру.

Мы собрали десяток лучших ее эротических фото из Instagram.

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Как известно, Ирина родилась в 1986 году и в начале 2020 года ей исполнилось 34 года. Ее рост составляет 178 см, а вес - всего 53 килограмма, вследствие чего параметры ее фигуры практически идентичны идеальным 90/60/90.

Модель имеет смесь татарских и русских корней, ввиду чего обладает довольно специфичной внешностью. Ее заметили во время учебы в колледже в Челябинске, что и дало старт карьеры Ирины.

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Смотрите самые яркие горячие фото из тех, что она публиковала в сети:

10th year #SIswim2016 out now💦

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Missing summer☀️💦

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Saturday ...

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

@intimissimiofficial

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

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