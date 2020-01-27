Топ-10 самых пикантных фото Ирины Шейк

Знаменитая российская фотомодель и актриса Ирина Шайхлисламова (более известная под псевдонимом Ирина Шейк) регулярно обнажается на камеру.

Мы собрали десяток лучших ее эротических фото из Instagram.

Как известно, Ирина родилась в 1986 году и в начале 2020 года ей исполнилось 34 года. Ее рост составляет 178 см, а вес - всего 53 килограмма, вследствие чего параметры ее фигуры практически идентичны идеальным 90/60/90.

Модель имеет смесь татарских и русских корней, ввиду чего обладает довольно специфичной внешностью. Ее заметили во время учебы в колледже в Челябинске, что и дало старт карьеры Ирины.

Смотрите самые яркие горячие фото из тех, что она публиковала в сети:

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