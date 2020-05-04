Тодоренко разгромили в сети из-за фильма о домашнем насилии

Телеведущая Регина Тодоренко, которая попала в громкий скандал из-за своих высказываний в интервью, выпустила фильм о домашнем насилии, который называется "А что я сделала, чтобы помочь?". В сети на ленту отреагировали негативно и обвинили артистку в неискренности.

Фильм Тодоренко опубликовала на своем канале в Youtube (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). Комментарии к ленте опубликовало издание "Факты".

Регина Тодоренко Скриншот из видео

Тодоренко отметила, что все средства от монетизации видео будут направлены в фонды борьбы с домашним насилием.

"Ее фильм — это просто попытка исправить собственную ситуацию, а не желание помочь женщинам, которые подверглись домашнему насилию", "Жалкая врунья без моральных принципов", "Она просто хочет вернуть свои бабки", "Не верю. Просто безденежьем запахло. Да?", "Двуличная и бесстыжая, даже при полном провале пытается хайпануть и заработать", — комментируют в сети.

fakty.ua

fakty.ua

fakty.ua

fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.