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4 мая • обновлено в 22:41
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Тодоренко разгромили в сети из-за фильма о домашнем насилии

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Телеведущая Регина Тодоренко, которая попала в громкий скандал из-за своих высказываний в интервью, выпустила фильм о домашнем насилии, который называется "А что я сделала, чтобы помочь?". В сети на ленту отреагировали негативно и обвинили артистку в неискренности.

Фильм Тодоренко опубликовала на своем канале в Youtube (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). Комментарии к ленте опубликовало издание "Факты".

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Скриншот из видео

Тодоренко отметила, что все средства от монетизации видео будут направлены в фонды борьбы с домашним насилием.

"Ее фильм — это просто попытка исправить собственную ситуацию, а не желание помочь женщинам, которые подверглись домашнему насилию", "Жалкая врунья без моральных принципов", "Она просто хочет вернуть свои бабки", "Не верю. Просто безденежьем запахло. Да?", "Двуличная и бесстыжая, даже при полном провале пытается хайпануть и заработать", — комментируют в сети.

Тодоренко разгромили в сети из-за фильма о домашнем насилии

fakty.ua

Тодоренко разгромили в сети из-за фильма о домашнем насилии

fakty.ua

Тодоренко разгромили в сети из-за фильма о домашнем насилии

fakty.ua

Тодоренко разгромили в сети из-за фильма о домашнем насилии

fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Регина Тодоренко
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Сколько можно это ничтожество вспоминать? Кому эта дурепа интересна?
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