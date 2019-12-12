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12 декабря • обновлено в 14:16
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Тодоренко после слез у Собчак попала в рай и там намокла без нижнего белья

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Ведущая Регина Тодоренко после слез на интервью у Ксении Собчак отправилась на Бали, которое назвала раем и где попала под проливные дожди.

При этом Тодоренко в Инстаграм опубликовала фото в белой маечке и явно без бюстгальтера.

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"На Бали порадовала! Проливные тропические дожди. Да и чуть намокла", - прокомментировала фото блогер.

В сторис Тодоренко показала, как ее в гостиницу сопровождал полицейский с мигалкой, чтобы она не попала в заторы. А также назвала место раем, показав вид из своего номера в гостинице.

Тодоренко после слез у Собчак попала в рай и там намокла без нижнего белья

Как сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко расплакалась у Собчак, рассказывая о конфликте Украины и России и связанной с этим ситуации у нее в семье.

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Персона
Регина Тодоренко
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