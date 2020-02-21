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21 февраля • обновлено в 13:17
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Тодоренко показала фото с отдыха на роскошном курорте

1.2т
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Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками фото в купальнике, которое она сделала на Мальдивских островах.

Так, артистка позировала вместе со своим сыном. Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Тодоренко показала фото с отдыха на роскошном курорте

instagram.com/reginatodorenko

Новости
Полуголая Тодоренко сверкнула фигурой на элитном курорте

"С недавних пор я подписалась на Оксану Самойлову. Меня восхищает эта девушка. Я не знаю, как выглядит закулисье их семейной жизни, но то, что нам позволено видеть в Instagram, поражает. У нас пока один сын, и я за голову держусь, чтоб все успеть, а ребята рожают четвертого! Огромнейшие поздравления! Оксана - героиня!

Фото перезалила, так как было видно причинное место, за которым я не углядела. Простите", - подписала снимок Тодоренко.

#детки С недавних пор я подписалась на @samoylovaoxana . Меня восхищает эта девушка. Я не знаю, как выглядит закулисье их семейной жизни, но то, что нам позволено видеть в Инстаграм , поражает💪🏻. У нас пока один сын , и я за голову держусь, чтоб все успеть , а ребята рожают 4го ! МОЛОДЦЫ! Огромнейшие поздравления! Оксана - героиня! P.S.: фото перезалила, так как было видно причинное место, за которым я не углядела) 🙈Простите🙏🏻

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

На Мальдивских островах Тодоренко отдыхала вместе со своим сыном.

Тодоренко показала фото с отдыха на роскошном курорте

instagram.com/reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Регина Тодоренко
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
молодец, что сдрыснула с территории смерти, лжи и воровства под назвой Украина... нам такие люди нужны...
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