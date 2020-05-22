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22 мая • обновлено в 15:52
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Тина Кароль снялась в рубашке на голое тело: откровенное фото

2.3т
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Украинская певица Тина Кароль поделилась поклонниками очередным откровенным снимком.

Так, на нем звезда позировала в расстегнутой белой рубашке, которую надела на голое тело. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль

Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Отметим, что фанаты пришли в восторг от нового снимка певицы. Они засыпали ее комплиментами.

Тина Кароль снялась в рубашке на голое тело: откровенное фото
Тина Кароль снялась в рубашке на голое тело: откровенное фото
Тина Кароль снялась в рубашке на голое тело: откровенное фото
Тина Кароль снялась в рубашке на голое тело: откровенное фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль засветила пышную грудь

Тина Кароль засветила пышную грудь

Фото: instagram/tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль

Соблазнительная Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в откровенной фотосессии

Тина Кароль в откровенной фотосессии

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль полностью голая

Тина Кароль полностью голая

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль завела сеть аппетитными формами в белье.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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