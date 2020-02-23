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23 февраля • обновлено в 11:07
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Темнокожая звезда Нацотбора на Евровидение женился на Украинке

2.6т
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Солист группы TVORCHI Джефри Кенни, во время финала Национального отбора на Евровидение, сообщил о том, что женился на Украинке.

Видео разместили на Youtube-канале UA: Перший. (Чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).

TVORCHI на Национальном отборе на Евровидение

TVORCHI на Национальном отборе на Евровидение

Скриншот из видео

Новости
"Хуже, чем в полуфинале!" Jerry Heil разочаровала выступлением на Нацотборе
"У меня есть две причины остаться в Украине: жена и музыка", - заявил артист.
Темнокожая звезда Нацотбора на Евровидение женился

instagram.com/nnashylova

Темнокожая звезда Нацотбора на Евровидение женился

instagram.com/jefferiiii

Известно, что супругу Джефри зовут Наталья. Девушка студентка Киевского национального торгово-экономического университета.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Gо_A. За право выступить от Украины на Евровидении также боролись Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Евровидение-2020
Тег
Евровидение
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