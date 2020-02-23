Темнокожая звезда Нацотбора на Евровидение женился

Солист группы TVORCHI Джефри Кенни, во время финала Национального отбора на Евровидение, сообщил о том, что женился на Украинке.

Видео разместили на Youtube-канале UA: Перший. (Чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).

TVORCHI на Национальном отборе на Евровидение Скриншот из видео

"У меня есть две причины остаться в Украине: жена и музыка", - заявил артист.

instagram.com/nnashylova

instagram.com/jefferiiii

Известно, что супругу Джефри зовут Наталья. Девушка студентка Киевского национального торгово-экономического университета.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Gо_A. За право выступить от Украины на Евровидении также боролись Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

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