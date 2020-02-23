Темнокожая звезда Нацотбора на Евровидение женился

Солист группы TVORCHI Джефри Кенни, во время финала Национального отбора на Евровидение, сообщил о том, что женился на Украинке.
Видео разместили на Youtube-канале UA: Перший. (Чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).
TVORCHI на Национальном отборе на Евровидение
Скриншот из видео
"У меня есть две причины остаться в Украине: жена и музыка", - заявил артист.
instagram.com/nnashylova
instagram.com/jefferiiii
Известно, что супругу Джефри зовут Наталья. Девушка студентка Киевского национального торгово-экономического университета.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Gо_A. За право выступить от Украины на Евровидении также боролись Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.
Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.