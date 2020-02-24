Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя объяснил свой скандальный пост, в котором он жестко раскритиковал песню "Соловей" группы Go_A – победителей Национального отбора на Евровидение-2020.

"Я никого не обвинял, а высказал свою точку зрения. То, что я увидел: это действительно фольклор юга, востока Украины; фольклор Левобережной Украины, которая очень долго была под Российской империей", – рассказал Тополя в эфире ObozTV. Он также сравнил вокалистку Go_A Катерину Павленко со злой феей Малефисентой.

Музыкант уточнил, что его волнует именно то, что Украина выносит эту песню в европейское и мировое информационное поле.

"Конкурс Евровидение является не только музыкальным, но и геополитическим. И всегда был таким. Поэтому меня насторожило... Мне кажется, что этот номер – такая "химера". Слепили вот этот типа аутентичный украинский фольклор с эстетикой Малефисенты. Главная героиня, Катерина, похожа на Малефисенту. Плюс вся эта некромантско-мортальная история… Это не мое. Мне это неприятно. Я не хочу, чтобы это ассоциировалось с Украиной сегодня", – заявил он.

По его мнению, украинская энергетика "более светлая".

"Скорее, она светлая, чистая. И мощная. Она не заунывная.А вот такие образы – они для меня и для большой части Украины не являются органичными", – подчеркнул фронтмен группы "Антитіла".

Тополя обратил внимание, что его пост в Фейсбуке вызвал абсолютно разные отклики.

"Довольно много людей воспринимают прямо мой пост как какое-то обвинение, начинают высказывать свою точку зрения. Но довольно много людей мне пишут и разделяют эту позицию, что если мы говорим о фолке и этно – то, пожалуй, лучше в какой-то другой форме подать. Не так, как оно было сейчас", – отметил он.

"Говорю еще раз. Давайте посмотрим, когда эта песня была написана, в какой части Украины, под кем эта часть Украины была. И сейчас этот нарратив выдается в современной обработке на весь мир. Устраивает ли это меня идеологически? Нет. С другой стороны, очень профессиональное выполнение, очень профессиональный подход. Я это отмечаю. И знаю, что у этого коллектива есть много других классных песен, которые они, видимо, решили не подавать на отбор", – подытожил Тополя.

Тарас Тополя сравнил вокалистку Go_A Катерину Павленко с Малефисентой facebook.com/GoAbandoriginal

Как писал OBOZREVATEL:

Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).

В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.

22 февраля 2020 года прошел финал Национального отбора, в котором участвовали Марина Круть, JERRY HEIL, Go-А, Дэвид Аксельрод, KHAYAT и TVORCHI.

В результате победила электрофолк-группа Gо_A, которая представит Украину в Роттердаме с песней "Соловей". Коллектив получил максимальное количество баллов как от жюри, так и от зрителей.

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