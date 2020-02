Танцы Каменских и Балана, жена известного певца, фанат Monatik из РФ: чем запомнился третий эфир "Голос країни"

В воскресенье, 2 февраля, на канале "1+1" состоялся третий выпуск шоу "Голос країни-10". На этапе слепых прослушиваний исполнители боролись за право стать частью команды судей: Dan Balan, Monatik, Тины Кароль, Потапа и Насти Каменских.

Жена хип-хоп артиста "Вова зі Львова"

Яркая певица и жена хип-хоп артиста "Вова зі Львова" Ульяна Малиняк, которая последние пять лет живет в Лос-Анджелесе, исполнила песню "Світанок". Участница призналась, что скучает по Украине и надеется, что "Голос країни" поможет ей принять судьбоносное решение – возвращаться домой или оставаться в Америке.

Впрочем, несмотря на то, что тренерам понравилось исполнение Ульяны, свои кресла к участнице они не развернули.

Жаркие танцы Каменских и Балана

В третьем эфире выступил экс-участник известной украинской группы "Четыре короля" Евгений Анишко. Покорять шоу он решил с песней Luis Fonsi "Despacito". Услышав зажигательную композицию, Настя Каменских и Дан Балан не смогли усидеть на месте и принялись танцевать.

Примечательно, что Анишко оказался не только известным исполнителем, но и знакомым Тины Кароль. По словам певицы, вместе с Евгением они пили чай в общежитии в 2002-2003 годах.

Своим тренером Анишко выбрал Дана Балана.

Поклонник Monatik из Таганрога

Владимир Идиатуллин, который приехал на "Голос країни" из России, является настоящим фанатом Monatik. Певца Идиатуллин называет украинским Майклом Джексоном и мечтал спеть дуэтом с артистом.

Примечательно, что во время третьего эфира мечта Владимира осуществилась – вместе с Monatik он исполнил один из хитов певца. Правда, дальше участвовать в шоу участник не будет – ни один из тренеров не развернул свое кресло.

Известная модель

Профессиональная модель Екатерина Степура, которая успела поработать со многими известными глянцевыми изданиями, пришла покорять проект своим голосом. Для выступления участница выбрала песню "Don’t kill my vibes" певицы Sigrid.

Тренерами девушки стали Потап и Настя Каменских.

Библиотекарша с голосом Леди Гаги

Библиотекарша и работница караоке Анна Боршовская помимо исполнения хита Леди Гаги "Always remember us this way", также спела в дуэте с Настей Каменских ее песню "Обіцяю". Кроме того, участница также присоединилась к команде Потапа и Каменских.

