Танцовщицу в Испании убило ракетой на сцене: видео момента

Испанская певица и танцовщица Джоана Сайнс трагически погибла в результате взрыва пиротехники, который прогремел на концерте в городе Лас-Берланас в Испании.

Как сообщает News.com.au, во время выступления артистки с коллективом Super Hollywood Orchestra были задействованы две ракеты. Одна из них "взорвалась" правильно, а вторая угодила Сайнс прямо в живот. Это произошло на глазах у тысячи зрителей, а сам момент попал на видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Джоана Сайнс Фото: twitter/AhoraCantabria

Отмечается, что к тому моменту, как прибыли сотрудники скорой помощи, девушка была без сознания. Артистка скончалась в больнице.

Фото: Facebook/Orquesta Super

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления украинской певицы Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку (Азербайджан) произошло ЧП — сбой пиротехнической системы. Несмотря на происшествие, номер артистки решили не прерывать.

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