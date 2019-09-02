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2 сентября • обновлено в 16:01
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Танцовщицу в Испании убило ракетой на сцене: видео момента

1.3т Читать материал на украинском

Испанская певица и танцовщица Джоана Сайнс трагически погибла в результате взрыва пиротехники, который прогремел на концерте в городе Лас-Берланас в Испании.

Как сообщает News.com.au, во время выступления артистки с коллективом Super Hollywood Orchestra были задействованы две ракеты. Одна из них "взорвалась" правильно, а вторая угодила Сайнс прямо в живот. Это произошло на глазах у тысячи зрителей, а сам момент попал на видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Танцовщицу в Испании убило ракетой на сцене: видео момента

Джоана Сайнс

Фото: twitter/AhoraCantabria

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Отмечается, что к тому моменту, как прибыли сотрудники скорой помощи, девушка была без сознания. Артистка скончалась в больнице.

Танцовщицу в Испании убило ракетой на сцене: видео момента

Фото: Facebook/Orquesta Super

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления украинской певицы Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку (Азербайджан) произошло ЧП — сбой пиротехнической системы. Несмотря на происшествие, номер артистки решили не прерывать.

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Место
Испания
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