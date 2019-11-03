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3 ноября • обновлено в 12:10
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"Танці з зірками": подробности одиннадцатого выпуска шоу

1.2т Читать материал на украинском

В воскресенье, 3 ноября на канале 1+1 состоится 11 прямой эфир шоу "Танці з зірками". На этот раз темой вечера станет возвращение героев.

Участники предыдущих сезонов получат возможность вспомнить, как все было, и в составе трио еще раз испытать свои силы на паркете. OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.

Танці з зірками

Танці з зірками

1+1

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Вечер традиционно будут вести шоумен Юрий Горбунов и певица Тина Кароль. А на балконе звездных участников будет ждать певица и ведущая Регина Тодоренко.

"Танці з зірками": подробности одиннадцатого выпуска шоу

Также на шоу вернется украинская певица TAYANNA.

Как ранее писал OBOZREVATEL, участнице "Танців з зірками" стало плохо в прямом эфире. Сразу после выступления у девушки сильно подскочило давление.

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Тема
Танцы со звездами
Тег
Танці з зірками
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