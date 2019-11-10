"Танці з зірками": подробности двенадцатого выпуска шоу

В это воскресенье, 10 ноября, состоится четвертьфинал шоу "Танці з зірками", после окончания которого станут известны имена полуфиналистов.
OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.
В этот раз звезды и их партнеры будут выполнять сразу два танца. Первый из них пройдет под сопровождение живого исполнения хитов украинскими артистами. Второе выступление будет посвящено бальной хореографии.
Цікаві факти про чвертьфінал шоу: 1. Кожна пара виконає два танця. Один під музичний виступ популярних українських зірок, другий – з бальної програми. 2. Ведучими балкону буде гурт @vremyaisteklo, а @tina_karol виконає новий хіт. 3. @vova_ostapchuk та @ilonagvozdeva танцюватимуть румбу, а під хіт гурту Время и Стекло запальний хіп-хоп. @misha.k.ua та @kot_jenya виконають самбу, а під виступ Тіни Кароль – фрістайл. 4. @anna_rizatdinova і @sasha_prohor станцюють квікстеп і джаз-модерн під пісню katya, а @lennykravets і @maksleonov_official покажуть ча-ча-ча і чуттєвий контемпорарі під виступ Джамали. На @bulitka та @dikusar_dmitriy чекає джайв і танго під супровід першого складу ВІА Гра. #танціззірками
Вечер традиционно проведут шоумен Юрий Горбунов и певица Тина Кароль. А на балконе звездных участников будут встречать Надя Дорофеева и Позитив.
Как ранее писал OBOZREVATEL, участнице "Танців з зірками" стало плохо в прямом эфире. Сразу после выступления у девушки сильно подскочило давление.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!