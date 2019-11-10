"Танці з зірками": подробности двенадцатого выпуска шоу

Цікаві факти про чвертьфінал шоу: 1. Кожна пара виконає два танця. Один під музичний виступ популярних українських зірок, другий – з бальної програми. 2. Ведучими балкону буде гурт @vremyaisteklo, а @tina_karol виконає новий хіт. 3. @vova_ostapchuk та @ilonagvozdeva танцюватимуть румбу, а під хіт гурту Время и Стекло запальний хіп-хоп. @misha.k.ua та @kot_jenya виконають самбу, а під виступ Тіни Кароль – фрістайл. 4. @anna_rizatdinova і @sasha_prohor станцюють квікстеп і джаз-модерн під пісню katya, а @lennykravets і @maksleonov_official покажуть ча-ча-ча і чуттєвий контемпорарі під виступ Джамали. На @bulitka та @dikusar_dmitriy чекає джайв і танго під супровід першого складу ВІА Гра. #танціззірками

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 10 Ноя 2019 в 3:25 PST