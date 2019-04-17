"Такой эпичный клоун": в России жестко прошлись по госпитализированному Быкову

Популярный российский блогер Елена Мироненко, которая известна под псевдонимом Лена Миро, жестко высказалась о госпитализированном писателе Дмитрие Быкове.

На своей странице в социальной сети Instagram, она назвала его "клоуном", а ее поклонники были менее сдержанными и высказали множество негатива в сторону писателя.

Lenta.ru

"Жалко его. Такой эпичный клоун", - написала Миро.

"Допился. Белочку словил", "Он ни кого не любит , восхвалял Предателя Власова, злобствующий либерал", "Реально клоун. В точку прям", "Жрать и пить надо меньше,так себя запустить", - пишут в сети.

Как писал OBOZREVATEL, российский писатель и публицист Дмитрий Быков предрек будущее России после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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