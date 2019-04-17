"Такой эпичный клоун": в России жестко прошлись по госпитализированному Быкову

Популярный российский блогер Елена Мироненко, которая известна под псевдонимом Лена Миро, жестко высказалась о госпитализированном писателе Дмитрие Быкове.
На своей странице в социальной сети Instagram, она назвала его "клоуном", а ее поклонники были менее сдержанными и высказали множество негатива в сторону писателя.
Lenta.ru
"Жалко его. Такой эпичный клоун", - написала Миро.
"Никогда такого не было, чтобы человек вот так нахамил, а потом жизнь у него продолжалась гладко и ровно. Я уверен, что Лена Миро ещё будет когда-то стоять на паперти. И многие пройдут мимо с презрением. Потому что от неё будет пахнуть очень плохо. Я уже сейчас чувствую этот запах сквозь её гламур – он уже пробивается, карма испорчена. Её уже не поправишь", -- высрался с пеной у рта как-то раз Дмитрий Быков. Писатель Дмитрий Быков, известный своей оппозиционной неврастенией, впал в кому. "Плохо он почувствовал себя еще в самолете, после приземления в Уфу не смог самостоятельно спуститься по трапу и в целом вел себя странно: с кем-то разговаривал, кого-то звал. Тревожные симптомы свидетельствовали, что писателю требуется срочная помощь, его доставили в нейрореанимацию. Сейчас писатель находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких", -- сообщают СМИ. Жалко его. Такой эпичный клоун. 🤷🏻♀️
"Допился. Белочку словил", "Он ни кого не любит , восхвалял Предателя Власова, злобствующий либерал", "Реально клоун. В точку прям", "Жрать и пить надо меньше,так себя запустить", - пишут в сети.
Как писал OBOZREVATEL, российский писатель и публицист Дмитрий Быков предрек будущее России после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
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