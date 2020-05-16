"Такого Украина не переживет!" "Квартал 95" ярко потроллил Саакашвили

Актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин и Ирина Сопонару потроллили одиозного политика Михеила Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Исполнительного комитета реформ.

Так, ранее стало известно, что Саакашвили решил набирать себе команду для работы с помощью социальной сети Facebook. В "Квартале" отметили, что следующих "нововведений" Саакашвили Украина может уже не пережить. Об этом шла речь в шоу "ЧистоNews" (смотрите видео в конце новости).

"Квартал" потроллил Саакашвили

Сопонару и Казанин вспомнили о популярной ныне социальной сети TikTok, где пользователи часто публикуют смешные, а иногда абсурдные короткие видео на всеобщее обозрение.

"Коротко о главном: глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили решил набирать себе команду "реформаторов" через Facebook. Ну... Хорошо, что не через TikTok. Этого наша страна точно не переживет", – отметила Сопонару.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" ярко потроллил президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Комики заявили, что из-за карантина в Киеве так очистилась власть, что туда возвращается скандальный политик. А также показали миниатюру о том, как Зеленский предлагал работу Саакашвили.

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