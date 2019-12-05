"Такие вещи скрывают": эпатажный шоумен сделал заявление о болезни Заворотнюк

Российский шоумен и радиоведущий Гоген Солнцев поддержал позицию семьи больной раком Анастасии Заворотнюк.
Он рассказал в комментарии "Дни.ру", почему родственники не выносят на публичную плоскость подробности о болезни (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Ситуация с подобного рода проблемами стала личной для Гогена, поскольку его супругу Катю, которая также лежит в больнице, недавно сфотографировали, а снимок распространили в сети.
Гоген Солнцев поддержал семью Заворотнюк
"Про болячки говорить не очень красиво, это неуместно. Как правило, такие вещи скрывают, как совершенно правильно сделала семья Анастасии Заворотнюк, у которой тоже, насколько я понимаю, есть проблемы со здоровьем", – отметил Солнцев.
По его словам, все сливы в сети по поводу больных знаменитостей исходят от продажных медиков, которых в России немало.
"Инициатива была от продажных медработников, которые в самый уязвимый момент Екатерину сфотографировали. Эти фотографии вызвали такой резонанс, что мне пришлось переплачивать тройной билет и лететь за такие деньги в Москву", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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