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5 декабря • обновлено в 22:38
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"Такие вещи скрывают": эпатажный шоумен сделал заявление о болезни Заворотнюк

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Российский шоумен и радиоведущий Гоген Солнцев поддержал позицию семьи больной раком Анастасии Заворотнюк.

Он рассказал в комментарии "Дни.ру", почему родственники не выносят на публичную плоскость подробности о болезни (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Ситуация с подобного рода проблемами стала личной для Гогена, поскольку его супругу Катю, которая также лежит в больнице, недавно сфотографировали, а снимок распространили в сети.

Гоген Солнцев поддержал семью Заворотнюк

Гоген Солнцев поддержал семью Заворотнюк

"Про болячки говорить не очень красиво, это неуместно. Как правило, такие вещи скрывают, как совершенно правильно сделала семья Анастасии Заворотнюк, у которой тоже, насколько я понимаю, есть проблемы со здоровьем", – отметил Солнцев.

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По его словам, все сливы в сети по поводу больных знаменитостей исходят от продажных медиков, которых в России немало.

"Инициатива была от продажных медработников, которые в самый уязвимый момент Екатерину сфотографировали. Эти фотографии вызвали такой резонанс, что мне пришлось переплачивать тройной билет и лететь за такие деньги в Москву", – добавил он.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес слухи скандалы
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Комментарии на сайте не модерированы
Альгин Михаил
Альгин Михаил
Это чучело "поддержало" и кинулось обмусоливать трагедию. И Обоз "поддержал": написал статью о представителях "страны-агрессора". ДБЛ БЛТ.
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