Сыр в лицо: в сети запустили странный челендж с детьми

В "Твиттере" запустили новый флешмоб — Cheese Challenge, участники которого бросают куски сыра на лицо своим детям и снимают это на камеру.

Так, многие дети негативно реагируют на происходящее, а пользователи сети называют это издевательством.

The new Cheese slice challenge, works well with kids and OAP's pic.twitter.com/psIvMwz6Wt — Spex (@spexyone) March 3, 2019

throwing cheese in babies’ faces vids have brought me more joy than having an actual baby ever will — aubrey burrough (@aubsburr) March 3, 2019

So the cheese challenge was definitely a fail for Maxon. He is 100% all his dad 😂 #cheesechallenge pic.twitter.com/8L7TMWT5BZ — Kat Chapa (@KatChapa) March 3, 2019

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети набирает популярность новый флешмоб "#10yearschallenge", суть которого показать два снимка, которые сделаны в нынешнем году и 10 лет назад. Популярные российские, украинские и голливудские звезды также не обошли его стороной.

