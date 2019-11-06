Сын Круга начал выступать на сцене: как выглядит взрослый наследник легенды шансона

Сын знаменитого российского шансонье Михаила Круга, убийство которого ранее было раскрыто, Александр связал свою жизнь с музыкой и начал выступать на сцене.

Так, на своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором позировал вместе с мамой Ириной перед концертом. Женщина также поделилась несколькими снимками у себя в профиле.

Ирина Круг с сыном Александром Фото: instagram/ssashakrugg

"Выступили на трех концертах, спасибо вам Иваново, Вологда и Ярославль, очень вас всех люблю", — написал Александр.

Ирина Круг с сыном Александром Фото: instagram/irinakrug

Ирина Круг с сыном Александром Фото: instagram/irinakrug

Напомним, что сын Круга впервые вышел на сцену год назад вместе с матерью, которая также занимается музыкой и исполнил композицию "Это было вчера". Дебют Александра состоялся на сцене Кремля, где проходил первый сольный концерт Ирины. Публика тепло встретила начинающего исполнителя. Известно, что мальчик не только хорошо поет, но и сочиняет стихи.

Дебют Александра Круга на сцене Кремля Фото: instagram/ssashakrugg

Как сообщал OBOZREVATEL, дело об убийстве Михаила Круга, которое произошло 30 июня 2002 года, официально закрыли 23 сентября. Следствие установило, что двое мужчин ворвались в дом шансонье с целью ограбления. Михаил вернулся раньше времени, из-за чего один из грабителей Дмитрий Веселов несколько раз выстрелил.

Позже появились подробности ликвидации Круга. Как стало известно, перед своей смертью Веселов успел рассказать о преступлении близким и говорил, что боится мести.

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