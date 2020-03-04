Сын Бабкина попал в реанимацию с тяжелым заболеванием

Сына украинского певца Сергея Бабкина Артура срочно госпитализировали в реанимацию с серьезным диагнозом – пневмония с осложнениями.
Так, 13-летний Артур болел на протяжении нескольких дней. Его пытались лечить дома, но состояние парня значительно ухудшилось. Об этом рассказала его мать, Снежана Бабкина на личной странице в Instagram.
Сергей Бабкин с детьми
Сегодня
"Утром отвезли нашего Артура в реанимацию... Ночью – температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Он меня отговорил, температуру сбили, потом ему стало больно кашлять и дышать. Срочно поехали в больницу. Приехали, Артур еле дошел от машины до двери поликлиники – дышать тяжело", – рассказала Бабкина.
Также она уточнила, что у их ребенка – воспаление легких с осложнением и поражение нескольких сегментов легкого.
Look сегодняшнего дня🥺 Утром отвезли нашего Артусика @babkin.artur в реанимацию.. Напишу коротко как всё было, вдруг кому из родителей пригодится наш опыт..: Пятница- утро немного подкашливал Суббота- кашляет редко, но сразу влажно Воскресенье- добавился насморк, кашель стал сильнее. Понедельник- добавилась температура 38,5 Ночью- температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Артур меня отговорил, температуру сбили нурофеном + 10 мин прохладной ванны (30 градусов) Вторник- кашель, насморк, температура 38,5-39,5. Сбиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови. Сегодня ночью температуры не было. Утром говорит, что больно кашлять, больно дышать- болит живот. @doctor.penkov сказал- срочно ехать в больницу!!! Приехали. Артур еле дошёл от машины до двери поликлиники, дышать тяжело!! Сделали рентген- воспаление лёгких с осложнением. Поражение нескольких сегментов лёгкого😫 Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль. Напротив в палатах лежат совсем маленькие детки с такими же осложнениями. Лежат без родителей. Ещё меньше, чем Елисейчик. Так жалко😥 Врачи говорят, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями! Дорогие родители! НЕ ЛЕЧИТЕ ДЕТЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ‼️ Всегда обращайтесь за помощью к специалистам! И пусть Ваши детки будут здоровы‼️
"Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате под наблюдением. Тройная доза антибиотиков, постоянный контроль. Врачи говорят, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями", – подчеркнула Снежана и также обратилась ко всем родителям с призывом никогда не лечить детей в домашних условиях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитую советскую и российскую актрису Инну Макарову экстренно госпитализировали в Москве.
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