Сын Бабкина попал в реанимацию с тяжелым заболеванием

Сына украинского певца Сергея Бабкина Артура срочно госпитализировали в реанимацию с серьезным диагнозом – пневмония с осложнениями.

Так, 13-летний Артур болел на протяжении нескольких дней. Его пытались лечить дома, но состояние парня значительно ухудшилось. Об этом рассказала его мать, Снежана Бабкина на личной странице в Instagram.

Сергей Бабкин с детьми Сегодня

"Утром отвезли нашего Артура в реанимацию... Ночью – температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Он меня отговорил, температуру сбили, потом ему стало больно кашлять и дышать. Срочно поехали в больницу. Приехали, Артур еле дошел от машины до двери поликлиники – дышать тяжело", – рассказала Бабкина.

Также она уточнила, что у их ребенка – воспаление легких с осложнением и поражение нескольких сегментов легкого.

"Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате под наблюдением. Тройная доза антибиотиков, постоянный контроль. Врачи говорят, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями", – подчеркнула Снежана и также обратилась ко всем родителям с призывом никогда не лечить детей в домашних условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитую советскую и российскую актрису Инну Макарову экстренно госпитализировали в Москве.

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