Сын Аллы Пугачевой запел и нарвался на критику актрисы

Сын певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина Гарри запел на французском языке.

При этом известная актриса и ведущая Сати Спивакова сделала Гарри Галкину замечание.

По мнению Спиваковой, юный певец должен был исполнять песню в другой тональности.

"На тон ниже спуститесь", - написала она в комментариях к видео.

Галкин отреагировал на замечание Сати смехом. При этом фолловерам Галкина пение Гарри очень даже понравилось.

Сати Спивакова родилась в Ереване и росла в семье музыкантов. Ее отец — известный армянский скрипач Зарэ Саакянц, мать — пианистка Аида Аветисова. Вероятно поэтому артистка решила, что может давать наставления сыну Пугачевой и Галкина.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на дне рождения Игоря Николаева Алла Пугачева оборвала танец с именитым юбиляром.

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