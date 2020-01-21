Главная Новости
21 января • обновлено в 13:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Сын Аллы Пугачевой запел и нарвался на критику актрисы

596
Читать материал на украинском

Сын певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина Гарри запел на французском языке.

При этом известная актриса и ведущая Сати Спивакова сделала Гарри Галкину замечание.

Новости
Галкин рассказал, кто родил им с Пугачевой детей

По мнению Спиваковой, юный певец должен был исполнять песню в другой тональности.

"На тон ниже спуститесь", - написала она в комментариях к видео.

Сын Аллы Пугачевой запел и нарвался на критику актрисы

Галкин отреагировал на замечание Сати смехом. При этом фолловерам Галкина пение Гарри очень даже понравилось.

Сати Спивакова родилась в Ереване и росла в семье музыкантов. Ее отец — известный армянский скрипач Зарэ Саакянц, мать — пианистка Аида Аветисова. Вероятно поэтому артистка решила, что может давать наставления сыну Пугачевой и Галкина.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на дне рождения Игоря Николаева Алла Пугачева оборвала танец с именитым юбиляром.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги