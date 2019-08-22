Свой первый бизнес я открыла в 19 лет - основатель ювелирного бренда RIIA Валерия Чайка

В конце июня на одной из исторических вилл на озере Комо в Италии прошло ежегодное красивое и важное для мировой индустрии дизайна мероприятие A 'Design Award Gala-Night. Здесь собираются победители конкурсов A 'Design Award, представители прессы и отраслевые лидеры. Тут знакомятся, общаются, устанавливают контакты.

Сегодня мы знакомимся с молодым украинским дизайнером Валерией Чайкой, основательницей бренда ювелирных украшений RIIA, коллекция колец которой в этом году была удостоена второй премии A 'Design Award в номинации "Аксессуары". Премия A 'Design Award популярна в мире.

В ноябре этого года Валерия примет участие в четвертой конференции, посвященной проблемам модной индустрии, которую организует команда Vogue UA.

Это мероприятие уже имеет статус главной бизнес-площадки моды в Украине и место встречи международного сообщества экспертов. В этом году она будет посвящена инновациям и устойчивому развитию (Innovation & Sustainability) – двум главным направлениям, от которых зависит дальнейшее развитие всего fashion-бизнеса.

- Что такое Sustainability? Это слово сейчас буквально стало паролем в моде.

- Sustainability fashion чаще всего переводится, как устойчивая мода. Хотя устойчивость на мой взгляд не самый корректный перевод. Устойчивость - это все-таки сохранение текущего состояния. А в отношении индустрии моды больше подходит перевод в понимании возобновляемости, поддерживаемости, жизнеспособности и экологичности.

Идея как раз не в том, чтобы поддерживать производство или продажи на одном уровне, а предотвращать истощения природных ресурсов с целью поддержания экологического баланса.

- Почему это так важно?

- Нужно сказать, что мода, хоть и создает красоту в широком понимании слова, - одна из наиболее загрязняющих и разрушающих окружающую среду отраслей индустрии. Причем дисбаланс распространяется на взаимоотношения всех участников этого процесса - планету, людей и животных.

Модное производство выбрасывает парниковых газов больше, чем, к примеру, все воздушные и морские перевозки. Дисбаланс касается и оплаты, условий труда, жестокого обращения с животными. И этот список можно продолжать бесконечно. Да, всему виной купальник, который стоит дешевле сыра! Или сапоги, которые стоят дешевле вина! Производство этих товаров гораздо более вредное и для людей, и для природы, чем продуктов питания.

Поскольку эти вопросы беспокоят пока не всех, поскольку далеко не все люди готовы легко отказаться от благ масс-маркета, об этом нужно говорить и довольно громко. На западе единомышленников становится все больше - и среди дизайнеров, и среди производителей и среди потребителей-покупателей.

Я знаю, что и в Украине есть люди, стоящие на позициях ответственного бизнеса в моде, заботящихся о бережном отношении к окружающей среде. К примеру, конкурс молодых дизайнеров "Печерские каштаны" в этом году проходил под лозунгом устойчивой моды, и это хорошо, что молодых нацеливают на такой подход в их профессии.

С самого начала своей деятельности я была сторонницей устойчивой моды, принципы экологичности легли в основу моего бренда. Мне было важно не только создать качественный продукт, но и сделать его максимально честным в отношении людей и природы.

В основу работы RIIA легли так называемые принципы slow fashion - медленной моды. Все это реализуется в использовании вторичного и местного сырья, справедливой оплате труда, поддержке мастерства, дизайне, который может оставаться актуальным не один сезон.

- Как пришло решение создавать украшения? Часто это бывает семейным делом…

- Нет, в моей семье нет ювелиров. А творчеством я занималась всегда - рисовала, мастерила, музицировала. Свой первый бизнес я открыла в 19 лет после сильного впечатления, которое оставило лето, проведенное в США. Мне очень понравилось яркое разнообразие стилей жизни нью-йоркцев. Это так отличалось от родного Киева, где все личные проявления и жизненные сценарии типичны для большинства горожан.

Начала я с байк-проката, который открыла при ресторанах Димы Борисова. Мне так хотелось, чтобы киевляне начали ездить по городу на велосипедах, как во всем мире. После этого я поработала в рекламном агентстве. И тогда поняла, что перспектива трудиться в офисе на чужие проекты меня не радует и не вдохновляет. Тогда и задумалась о собственных творческих проектах.

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Пару лет поисков подарили мне возможность запустить свое собственное дело. Это была RIIA. С одной стороны, я видела недостаток (при всем обилии) доступных качественных модных украшений для моего поколения, с другой - меня заинтриговала возможность работы с формой, создание нательных скульптур.

- Как рождается то или иное изделие?

- С самого начала я понимала, что хочу делать украшения вручную. Это часть моего мировоззрения и моих ценностей. Я очень ценю ремесленническую культуру, а ювелирная работа одна из самых сложных. В наше время высокопрофессиональных мастеров становится все меньше.

Большинство украшений делают заводским способом, что неплохо, но массовое производство не так ценно. Поэтому на первом этапе у меня был поиск тех самых талантов среди мастеров-ювелиров. И должна сказать, что поиски веду до сих пор. Поиск творческих, созвучных мне людей не прекращается, поиск талантов - это вообще стало частью моей жизни. Очень радуюсь, когда получается творческая командная работа!

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Дальше мне важно было определится с материалами, которые я использую в работе. Так выбор пал на максимально экологичный, а именно вторсырье драгоценных металлов. В случае металлов с этим проще. В легкой промышленности не так легко построить бизнес на переработке сырья. Так что мне в этом смысле повезло.

- Твоя коллекция колец завоевала серебряную награду в миланском конкурсе A’Design Awards в Италии. Очень интересные украшения! С чем вы связываете такой успех?

- Я думаю, что сошлось вместе несколько факторов. Во-первых, не так много брендов в своей деятельности основываются на каких-либо ценностях помимо прибыли. И это нормально для бизнеса! Но я считаю, что без поиска компромисса между прибылью и идеей мы долго не протянем, поэтому считаю своим долгом создавать несколько иной продукт. И очень рада, что к нему есть интерес публики, в том числе готовой платить больше за качественный и не вредный для окружающих товар. Во-вторых, победа в конкурсе стала для меня сюрпризом. Значит, я смогла почувствовать время, в котором мы живем. Для меня это важно.

- Какие тенденции сейчас наблюдаются в дизайне в США?

- Я живу и работаю в Лос-Анджелесе и могу сказать, что местная "сцена" сильно отличается и от Европы, и даже от Нью-Йорка. В Городе Ангелов все вращается вокруг индустрии развлечений, у которой тысячи своих героев. Но есть "секретная" восточная часть города, где живут хипстеры со всего мира.

В этом вечном сиянии солнце между голливудских холмов, где круглый год благоухают тропические цветы, и как будто бы время остановилось, живет своя мода, стиль и тренды. Тут носят длинные усы и украшают себя смешными татуировками. И у этих людей есть свои принципы - индивидуальный стиль каждого уважается и принимается, важно проявление индивидуальности, а не демонстрация стоимости вещей, сильна мода на винтаж, экологичность и универсальность.

Универсальность в широком смысле этого слова, от рабочих униформ в виде комбинезона до дизайнерских штучек вне трендов и сезонов. Ну и здесь ценят ручной труд, любят и готовы за него платить.

- Какие планы на ближайшее будущее?

- Хочу начать работать с золотом. Это откроет новые возможности для творческих решений. Очень интересно попробовать себя в мужской моде: планирую создать коллекцию мужских украшений. Оба шага - это новые рынки для меня, так как сейчас все мои украшения изготавливаются из серебра.

Цена золота совсем другая, поэтому для массового покупателя, дизайн золотых украшений будет совсем другой. У меня заказывали и нынешние модели в золотое, но это были единичные личные эксклюзивные истории. Также с партнером сейчас строим маркет-плейс RIIA. Мы хотим продавать не только собственные украшения, но и создать площадку для других ювелирных брендов, где для покупателя нишевых и эксклюзивных изделий вся информация будет собрана в одном месте.

- Где продаются украшения RIIA?

- Их можно купить онлайн или в нескольких магазинах в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

- Планируешь ли ты выходить на рынок Европы?

- Пока нет. Хочется, чтобы бренд появился вначале везде в онлайн и в США еще есть очень много площадок, на которых хочется появиться. Очень интригуют и вдохновляют возможности Азии. А Европа - как получится. Если выйдет без сверхусилий, буду рада.

- Какие инновации особенно актуальны сегодня в модной индустрии?

- Инноваций много и они касаются разных направлений деятельности. С одной стороны многие бренды и модные дома отказываются от использования животных, как сырьевого ресурса для создания моды. Так появляется масса заменителей кожи, меха, разрабатываются и используются новые материалы. Второе направление касается большей автоматизации производства. До сих пор в модной индустрии очень много стадий производства находятся на достаточно отсталом (и соответственно дешевом) уровне.

Из интересных новшеств последнего времени - джинсовый стартап Unspun, который при помощи "искусственного интеллекта" шьет джинсы с идеальной именно для тебя посадкой. Так же внедряются инновации, которые меняют саму модель продаж и потребления.

- Почему сейчас так активно говорят об устойчивой моде? Другими словами о Sustainability?

- Этот вопрос актуален на западе давно. В ювелирном деле активно проявляет себя Меллисса Джон Мэннинг. Она одна из первых американских дизайнеров ввела сертификацию своих материалов, открыла департамент Sustainability при Консульстве Моды США. Представители консульства, кстати, будут осенью на конференции в Киеве. Я рада, что в прошлом году была удостоена главного приза в ее конкурсе "Будущее ювелирных украшений США" как раз за продвижение этих ценностей моим брендом.

Валерия Чайка - молодой украинский дизайнер, основательница ювелирного бренда RIIA, производство которого находится в Лос-Анджелесе. Все изделия изготовляются вручную. В 2018 году бренд RIIA занял первое место в конкурсе американского дизайнера украшений Melissa Joy Manning, которая является соучредителем комитета устойчивой моды в Council of Fashion Designers of America (CFDA)

В 2019 году коллекция колец Валерии Чайки завоевала серебряную награду в миланском конкурсе A’Design Awards в Италии. Бренд получил позитивные отклики таких влиятельных изданий, как Wallpaper Magazin и ArchDaily.

Изделия RIIA продаются в магазинах Америки и Европы, в таких модных столицах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Беркли, Барселона.

Валерия Чайка - член Союза дизайнеров Украины, член Ассоциации ювелиров Украины, с 2018 года ее приглашают в жюри дизайнерских конкурсов и наград.

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