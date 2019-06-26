Свадьба Алины Гросу: выяснились баснословные расходы на праздник

23 июня украинская певица и актриса Алина Гросу, которая живет в России, вышла замуж. Так, торжество прошло в роскошном особняке Villa Arvedi в пригороде Вероны.

Аренда виллы такого класса в выходные дни на шесть часов будет стоить около 10 тысяч евро, пишет "Комсомольская правда в Украине".

instagram.com/bilyk_iryna

Цена на аренду колеблется в зависимости от количества гостей. Проведение официальной церемонии оплачивается отдельно — это еще 3-4 тысячи евро. Меню в среднем обходится в 250 евро на человека. Как правило, в него входят четыре блюда, шампанское, соки, холодные и горячие канапе, вино во время ужина.

Особняк Villa Arvedi Idoitaly

Вилла располагается у подножия холма, с которого открывается вид на долину, где растут вековые оливковые деревья и виноградники. Въезжая на территорию виллы, по обе стороны от дороги расположены итальянские сады.

Villa Arvedi Italian Ways

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.

Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Тогда никто не мог разглядеть его лица.

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