Судья Нацотбора назвал возможного победителя Евровидения-2020

Судья Национального отбора на Евровидение-2020 и генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов рассказал, кто из шести финалистов может стать победителем.
Своим мнением судья поделился в интервью для сайта СТБ.
Виталий Дроздов
пресс-служба СТБ
Так, по мнению Дроздова, все будет зависеть от того, кто лучше всех справится с нервами, эмоциями. Кроме того, Виталий отмечает, что победить может тот, кто не является фаворитом сегодня.
"Мне кажется, что все шестеро могут стать победителями. Сейчас они более-менее на равных позициях, все будет зависеть от того, кто лучше всех справится с нервами, эмоциями, кто не облажается во время выступления. Потому что среди конкурсантов есть молодые ноунеймы, которые заняли более высокие места. Их огромный минус – отсутствие опыта, и я думаю, что именно волнение может сыграть с ними злую шутку. Это касается и группы TVORCHI. Их плюс в том, что они свежие, современные. А минус в том, что в решающий момент у них могут дрогнуть нервы и конкурсанты допустят ошибки: начиная от плохого пения и заканчивая плохим разговором с Притулой. А все это влияет на итоговую оценку. В такой ситуации могут победить те, кто более опытный и, казалось бы, не являются фаворитами сегодня", – считает Дроздов.
Судьи Нацотбора на Евровидение-2020
Instagram @stbua
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