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20 февраля • обновлено в 14:26
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Судья Нацотбора назвал возможного победителя Евровидения-2020

2.2т
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Судья Национального отбора на Евровидение-2020 и генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов рассказал, кто из шести финалистов может стать победителем.

Своим мнением судья поделился в интервью для сайта СТБ.

Виталий Дроздов

Виталий Дроздов

пресс-служба СТБ

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Так, по мнению Дроздова, все будет зависеть от того, кто лучше всех справится с нервами, эмоциями. Кроме того, Виталий отмечает, что победить может тот, кто не является фаворитом сегодня.

"Мне кажется, что все шестеро могут стать победителями. Сейчас они более-менее на равных позициях, все будет зависеть от того, кто лучше всех справится с нервами, эмоциями, кто не облажается во время выступления. Потому что среди конкурсантов есть молодые ноунеймы, которые заняли более высокие места. Их огромный минус – отсутствие опыта, и я думаю, что именно волнение может сыграть с ними злую шутку. Это касается и группы TVORCHI. Их плюс в том, что они свежие, современные. А минус в том, что в решающий момент у них могут дрогнуть нервы и конкурсанты допустят ошибки: начиная от плохого пения и заканчивая плохим разговором с Притулой. А все это влияет на итоговую оценку. В такой ситуации могут победить те, кто более опытный и, казалось бы, не являются фаворитами сегодня", – считает Дроздов.

Судьи Нацотбора на Евровидение-2020

Судьи Нацотбора на Евровидение-2020

Instagram @stbua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский продюсер Денис Путинцев прокомментировал выступления участников во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020, вызвав бурную дискуссию.

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Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Место
Украина
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