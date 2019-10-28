"Страшная болезнь": друг Заворотнюк раскрыл подробности о ее состоянии

Больной раком Анастасии Заворотнюк не нужна финансовая помощь поклонников, а в информационном вакууме она оказалась по доброй воле.

Об этом заявил давний друг Завонотнюк Вячеслав Манучаров в эфире программы "Ты не поверишь!", передает "Комсомольская правда". Он подчеркнул, что актриса борется изо всех сил с болезнью.

"Никакие деньги там не нужны. Они – состоятельная семья. У них есть деньги и врачи. Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить", – сказал Манучаров.

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"Они в таком вакууме существуют. Горе у них. Страшная болезнь. Страшная болезнь просто так не дается. Это этап, который надо преодолеть. Настя пахала. А в какой-то момент забыла о здоровье. Сегодня банкет – завтра голодовка. Если откажешь, то завтра могут и не позвать", – добавил он.

Манучаров также выразил надежду, что в скором времени Заворотнюк сама даст какой-то комментарий.

"Давайте молиться за это, поддерживать ее", – сказал актер.

Анастасия Заворотнюк больна раком MediaInfo

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