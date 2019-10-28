"Страшная болезнь": друг Заворотнюк раскрыл подробности о ее состоянии

Больной раком Анастасии Заворотнюк не нужна финансовая помощь поклонников, а в информационном вакууме она оказалась по доброй воле.
Об этом заявил давний друг Завонотнюк Вячеслав Манучаров в эфире программы "Ты не поверишь!", передает "Комсомольская правда". Он подчеркнул, что актриса борется изо всех сил с болезнью.
"Никакие деньги там не нужны. Они – состоятельная семья. У них есть деньги и врачи. Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить", – сказал Манучаров.
"Они в таком вакууме существуют. Горе у них. Страшная болезнь. Страшная болезнь просто так не дается. Это этап, который надо преодолеть. Настя пахала. А в какой-то момент забыла о здоровье. Сегодня банкет – завтра голодовка. Если откажешь, то завтра могут и не позвать", – добавил он.
Манучаров также выразил надежду, что в скором времени Заворотнюк сама даст какой-то комментарий.
"Давайте молиться за это, поддерживать ее", – сказал актер.
Анастасия Заворотнюк больна раком
MediaInfo
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что звезду ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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