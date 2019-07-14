"Столько разной хр*ни": Лобода говорит, что на нее клевещут российские СМИ

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет в России, опровергает информацию о том, что устроила скандал на музыкальном фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.

Ранее "Невские новости" сообщали, что звезда якобы вышла из себя из-за того, что ей не выделили VIP-гримерную, и даже пришлось делиться гримерной с другими артистами.

Певица исполнила два своих хита "Пуля-дура" и "Суперзвезда" Instagram Лободы

Сообщалось, якобы гостям фестиваля пришлось тесниться по 2-3 человека в одном помещении. Кроме того, концерт 12 июля был задержан как минимум на полчаса, а главного хедлайнера дня Томми Айоми заменил бывший участник Deep Purple Глен Хьюз.

Певица говорит, что ни с кем не скандалила Instagram Лободы

Сама Лобода заявила на своей страничке в Instagram, что никаких инцидентов на фестивале не было и претензий к организаторам у нее нет.

"Никаких скандалов, претензий к организаторам и прочих происшествий на фестивале "Белые Ночи" не было и, как говорил Булгаков: "Не читайте до обеда газет". П.С. там столько разной хр*ни", - написала звезда.

Позже пресс-секретарь фестиваля Ксения Шевченко рассказала "Невским новостям", что Лобода готовилась к выступлению в отдельной гримерке, в то время как некоторые другие артисты действительно делили гримерку на 2–3 человека.

Организаторы фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" рассказали, что райдер артистки был полностью выполнен, включая отдельную гримерку. А представители Лободы потребовали "принести извинения как артисту, так и организаторам фестиваля".

Как писал OBOZREVATEL, на фестивале певица исполнила два своих хита "Пуля-дура" и "Суперзвезда". После выступления Светлана Лобода в очередной раз нарвалась на критику пользователей сети.

10 июля Лобода попала в скандал из-за украденного снимка. Певица разместила один из снимком модели на своей странице. В описании было сказано: "В Нижнем Новгороде я встану на сцене". Таким образом она анонсировала концерт, который состоится 16 июля.

Упоминаний о том, что это не ее персональный снимок, не было. Пользователи сразу заметили, что что-то не так. В частности, многих смутило, что не было видно лица. Модель Nude Yoga Girl обнародовала именно этот снимок еще в мае 2019 года.

Позже Nude Yoga Girl опубликовала гневный пост о том, что это нарушение авторских прав. Также ее возмутило, что Лобода удаляла комментарии людей, которые накинулись на нее с критикой за воровство. К слову, певица позже убрала и сам снимок.

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