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29 декабря • обновлено в 16:31
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Стало известно о внезапном недуге Пугачевой после смерти Волчек

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не смогла прийти на похорон актрисы и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. Как оказалось, из-за смерти близкой подруги певица сильно заболела.

Как сообщает Telegram-канал "НеМалахов", дети артистки также тяжело переживают смерть Волчек.

Галина Волчек и Алла Пугачева

Галина Волчек и Алла Пугачева

Новости
Появилось последнее фото Волчек после смерти

"Алла Пугачева раздавлена смертью Галины Волчек. Примадонна сильно заболела и не смогла прийти на похороны лучшей подруги. Двойняшки певицы плачут который день. Они назвали худрука "Современника" бабушкой Галей. Замок Максима Галкина в Грязи погрузился в траур", - говорится в сообщении.

Галина Волчек и дети Аллы Пугачевой

Галина Волчек и дети Аллы Пугачевой

На похоронах муж Пугачевой Максим Галкин со сцены объяснил, почему она не смогла в последний раз повидаться с другом семьи.

"У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", - сказал супруг певицы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, которая скончалась в больнице 26 декабря, страдала от пневмонии.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Максим Галкин Алла Пугачева
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