Стало известно о внезапной смерти актера "Беверли-Хиллз"

Стало известно о смерти известного американского актера Брайана Терка, который прославился ролью в сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Как сообщил The Sun, актера не стало на 50-м году жизни после продолжительной болезни.

Брайан Терк The Sun

Рак диагностировали у Терка больше года назад. Он долгое время скрывал это от друзей и близких. Они узнали о болезни только прошедшим летом. Тогда же они создали специальный фонд помощи, но излечиться актер не смог.

У актера остались жена и сын 8 лет. Терк снялся в таких фильмах, как "Американский пирог 2", "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" и "Парк юрского периода: Затерянный мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте знаменитый актер Люк Перри, звезда "Беверли-Хиллз, 90210", умер после инсульта.

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