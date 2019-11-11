Стало известно о последних днях жизни Задорнова

Российский юморист Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни от онкологии. Дочь сатирика рассказала о последних днях жизни Задорнова.

Так, в программе "Звезды сошлись" Елена призналсь, что последние дни артиста прошли спокойно. Последней просьбой Михаила было выпить стакан водки и послушать песню "Очи черные".

"Когда папа умирал, то и первая жена приезжала. Мы брали смены. Были и я, и бывшая жена одновременно... Папа не хотел показывать, что он уходит от нас, но он все прекрасно понимал. Все что он должен был сделать, он совершил. Он многое на самом деле сделал в своей жизни", - говорит Елена.

Михаил Задорнов с дочкой КП

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Также выяснились и другие подробности последних дней жизни Задорнова. К примеру, стало известно, что Максим Галкин и Алла Пугачева была против того, чтобы в палату к находившемуся уже в коме сатирику пустили священника. По их мнению, служитель церкви лишь хотел пиара на имени звезды.

Из-за этого даже возник скандал - друг детства Задорнова Владимир Качан чуть не поссорился с Пугачевой и Галкиным. Ведь, по его словам, Михаил был верующим человеком и был бы не против того, чтобы в его палату пришел священник и помолился за него.

Михаил Задорнов, Алла Пугачева, Максим Галкин КП

Также Качан вспомнил и о прощании Задорнова с Галкиным в последние дни жизни:

"В нашу последнюю встречу мы по большей части молчали. Потом Максим Галкин решил примкнуть ко мне и навестить коллегу. Миша лежал и помалкивал. Но что было трогательно. Максим был с одной стороны кровати, а я — с другой. Миша взял руку Максима Галкина и не отпускал. Видимо, для него это что-то значило. И Максим это чувствовал. Ему это было не в тягость. Ему это было нормально. Он держал эту руку все время, пока мы были там. Не было никакого плача. Мы просто молчали. Миша, конечно, не хотел умирать", — вспоминает Владимир.

Михаил Задорнов Spletnik

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как живут две бывших жены сатирика Михаила Задорнова и его единственная дочь Елена спустя два года после смерти.

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