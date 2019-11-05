Получают миллионы: стало известно о гонорарах российских звезд за корпоративы

Стало известно, какие гонорары получают известные российские артисты за выступления на корпоративах.

Соответствующую информацию опубликовало издание "Комсомольская правда". Так, по словам инсайдеров 45-минутное выступление финалистки шоу "Голос" Наргиз обойдется приблизительно в 28 тысяч евро (1,8 млн рублей). А вот гонорар Полины Гагариной, Димы Билана и Ольги Бузовой выше, певцы согласятся исполнить несколько своих хитов за 50 тысяч евро (3,5 млн рублей).

Наргиз, Полина Гагарина, Ольга Бузова и Дима Билан

У Николая Баскова в первой половине декабря гонорар так же 50 тысяч евро (3,5 млн рублей), а во второй половине у певца растет нагрузка — и повышается цена. Намного выше прайс у Григория Лепса, он не будет выходить на сцену менее, чем за 100 тысяч евро (7 млн рублей).

Григорий Лепс и Николай Басков

Отмечается, что все же цены на выступления этих российских артистов все равно не достигают стоимости на заказ Аллы Пугачевой. Примадонна может брать за выход до 300 тысяч евро (21 млн рублей), однако в Новый год она не выступит ни за какие деньги.

Алла Пугачева Фото: cosmo.ru

А вот группа "Ленинград", в отличие от Пугачевой, готова выступить за такой же гонорар в новогоднюю ночь. В предновогоднее время прайс снижается до 100 тысяч евро (7 млн рублей).

Группа "Ленинград" Фото: rg.ru

Что касается ведущих, то за ведение одного корпоратива Иван Ургант получает 50 тысяч евро (3,5 млн рублей), но новогодняя надбавка может достигать 40%. Комики Гарик Харламов и Павел Воля также берут по 50 тысяч евро (3,5 млн рублей).

Иван Ургант, Павел Воля и Гарик Харламов

А вот телеведущая Лера Кудрявцева имеет гонорар в 30 тысяс евро (2 млн рублей), Игорь Верник — 15 тысяч евро (1 млн рублей).

Ранее OBOZREVATEL сообщил, сколько украинская певица Светлана Лобода просит за выступление на новогоднем корпоративе в России.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.