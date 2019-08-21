Стало известно, кто будет опекуном внучки скончавшейся Назаровой

Известная российская актриса Александра Назарова, которая умерла 20 августа на 80-ом году жизни, была опекуном своей внучки.

Как сообщает ФАН, у школьницы сейчас остался единственный опекун — сестра дедушки девочки, мужа Назаровой.

По словам издания, внучке актрисы было два года, когда ее 41-летнего отца не стало. Также про бывшую жену сына, мать девочки Назарова ничего не рассказывала журналистам. Она заявляла, что данная тема — табу. По некоторым данным, женщина давно умерла.

Александра Назарова с внучкой Фото: 24smi.org

Александра Назарова с внучкой Фото: mirnov.ru

Отмечается, что сейчас девочка находится в детском лагере в Анапе и в ближайшее время театру предстоит решить вопрос ее перевоза в Москву, а также с местом и датой похорон актрисы.

Александра Назарова с внучкой Фото: wday.ru

Александра Назарова с внучкой Фото: wday.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Назарова до последнего отчаянно боролась за свою жизнь. По словам руководителя театра имени М.Ермоловой Галины Боголюбовой, в больницу актриса попала еще в июле текущего года.

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