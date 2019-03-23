Стало известно, как Путин отблагодарил Полунина за подхалимаж

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин получил награду от президента России Владимира Путина за то, что он его восхвалял в последнее время.

Как сообщает ТАСС, соответствующее признание одиозный артист сделал на творческой встрече в рамках IV Московского культурного форума.

Как выяснилось, Полунин будет художественным руководителем балетного училища, которое построят в оккупированном Севастополе.

"Я еще об этом не говорил: я стал художественным руководителем, будет строиться новая балетная школа в Севастополе. Это новый шаг для меня, я посмотрю, как образовательная система будет строиться, и буду частью этой системы", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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