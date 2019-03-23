Стало известно, как Путин отблагодарил Полунина за подхалимаж

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин получил награду от президента России Владимира Путина за то, что он его восхвалял в последнее время.
Как сообщает ТАСС, соответствующее признание одиозный артист сделал на творческой встрече в рамках IV Московского культурного форума.
Как выяснилось, Полунин будет художественным руководителем балетного училища, которое построят в оккупированном Севастополе.
"Я еще об этом не говорил: я стал художественным руководителем, будет строиться новая балетная школа в Севастополе. Это новый шаг для меня, я посмотрю, как образовательная система будет строиться, и буду частью этой системы", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полунин спровоцировал скандал в сети, встав на защиту Путина.
Позже он похвастался татуировкой с президентом РФ, которую набил у себя на груди.
Также он позволил себе высказывание о равенстве полов, упрекнув мужчин.
В ответ на многочисленные высказывания Парижская опера официально отозвала приглашение Полунину.
Позже танцор и вовсе призвал всех молиться за Путина, на которого "выливают много лжи дьявольские организации".
Позже он назвал Путина "лидером всей планеты", а потом и вовсе разразился угрозами из-за него.
Позже он признался, что получает удовольствие от ненависти, которую к нему начали испытывать все после скандальных заявлений о Путине и России.
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