Стала известна правда о тайном погребении Заворотнюк

Слухи о тайных похоронах актрисы Анастасии Заворотнюк, о которых сообщали некоторые российские СМИ, оказались неправдой.

Так, журналисты отыскали могилы родственников звезды и убедились, что на них нет следов нового захоронения. Об этом сообщает издание "National News".

Анастасия Заворотнюк Фото: unian.ua

"Кроме захороненных отца и невестки Анастасии на Анкудиновском кладбище никого нет. Кроме того, отсутствуют следы нового захоронения, да и обе "старые" могилы остаются нетронутыми, но они довольно ухоженные. Рядом с надгробными камнями присутствуют большие фотографии покойных", — говориться в сообщении.

Фото: nation-news.ru

Фото: nation-news.ru

Напомним, что ранее близкие звезды сообщили, что Заворотнюк действительно лечится, но не впала в кому и не была подключена к аппарату жизнеобеспечения.

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