Стала известна правда о тайном погребении Заворотнюк

Слухи о тайных похоронах актрисы Анастасии Заворотнюк, о которых сообщали некоторые российские СМИ, оказались неправдой.
Так, журналисты отыскали могилы родственников звезды и убедились, что на них нет следов нового захоронения. Об этом сообщает издание "National News".
Анастасия Заворотнюк
Фото: unian.ua
"Кроме захороненных отца и невестки Анастасии на Анкудиновском кладбище никого нет. Кроме того, отсутствуют следы нового захоронения, да и обе "старые" могилы остаются нетронутыми, но они довольно ухоженные. Рядом с надгробными камнями присутствуют большие фотографии покойных", — говориться в сообщении.
Фото: nation-news.ru
Фото: nation-news.ru
Напомним, что ранее близкие звезды сообщили, что Заворотнюк действительно лечится, но не впала в кому и не была подключена к аппарату жизнеобеспечения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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