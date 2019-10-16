Главная Новости
16 октября • обновлено в 08:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Стала известна правда о тайном погребении Заворотнюк

5.1т Читать материал на украинском

Слухи о тайных похоронах актрисы Анастасии Заворотнюк, о которых сообщали некоторые российские СМИ, оказались неправдой.

Так, журналисты отыскали могилы родственников звезды и убедились, что на них нет следов нового захоронения. Об этом сообщает издание "National News".

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: unian.ua

"Кроме захороненных отца и невестки Анастасии на Анкудиновском кладбище никого нет. Кроме того, отсутствуют следы нового захоронения, да и обе "старые" могилы остаются нетронутыми, но они довольно ухоженные. Рядом с надгробными камнями присутствуют большие фотографии покойных", — говориться в сообщении.

Новости
Стало известно, где проходит реабилитацию Заворотнюк: сколько это стоит
Стала известна правда о тайном погребении Заворотнюк

Фото: nation-news.ru

Стала известна правда о тайном погребении Заворотнюк

Фото: nation-news.ru

Напомним, что ранее близкие звезды сообщили, что Заворотнюк действительно лечится, но не впала в кому и не была подключена к аппарату жизнеобеспечения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel