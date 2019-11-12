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12 ноября • обновлено в 11:38
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"Ссор было много": Дорофеева рассказала об отношениях с Позитивом

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Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая является участницей группы "Время и Стекло" рассказала о своих взаимоотношениях с коллегой по колективу Позитивом.

Она отметила, что поначалу в дуете было много ссор и только со временем они научились ладить и работать вместе. Об этом она рассказала в интервью шоу "Слава+".

"Ссор было много": Дорофеева рассказала об отношениях с Позитивом

Скриншот из видео

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"Когда мы начинали проект мы думали только о карьере. У каждого из нас были отношения. Мы совершенно разные. Сейчас, конечно, мы научились мириться со всеми штуками друг друга. Мне кажется, понадобилось года четыре, чтобы смириться с этими индивидуальностями, полюбить друг-друга, как партнеры, потому что ссор было много", - заявила Дорофеева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала клип на песню "Лох". Ролик сразу же вызвал ажиотаж в сети.

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Персоны
Надя Дорофеева Алексей Завгородний (Позитив)
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