"Ссор было много": Дорофеева рассказала об отношениях с Позитивом

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая является участницей группы "Время и Стекло" рассказала о своих взаимоотношениях с коллегой по колективу Позитивом.

Она отметила, что поначалу в дуете было много ссор и только со временем они научились ладить и работать вместе. Об этом она рассказала в интервью шоу "Слава+".

Скриншот из видео

"Когда мы начинали проект мы думали только о карьере. У каждого из нас были отношения. Мы совершенно разные. Сейчас, конечно, мы научились мириться со всеми штуками друг друга. Мне кажется, понадобилось года четыре, чтобы смириться с этими индивидуальностями, полюбить друг-друга, как партнеры, потому что ссор было много", - заявила Дорофеева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала клип на песню "Лох". Ролик сразу же вызвал ажиотаж в сети.

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