Спустя 16 лет: как сегодня выглядят Фиби, Рэйчел и Моника из "Друзей". Фото

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Друзья", поделилась новым фото со своими коллегами по сериалу.

Так, на снимке, опубликованном на странице Энистон в Instagram, актриса позирует вместе с Кортни Кокс (Моника) и Лизой Кудроу (Фиби). OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить, как выглядели звезды 16 лет назад – именно столько прошло с момента выхода последней серии "Друзей".

Моника, Рэйчел и Фиби из сериала "Друзья" rabstol.net

Так, многие поклонники сериала неоднократно отмечали, что актрисы практически не изменились за 16 лет.

Не может не радовать фанатов и тот факт, что Энистон, Кокс и Кудроу продолжают дружить и в реальной жизни. В своих соцсетях знаменитости время от времени публикуют снимки, на которых втроем веселятся на вечеринках или ходят друг к другу в гости.

Дженнифер Энистон Getty

Лиза Кудроу Getty

Кортни Кокс Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 50-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии, где засветила оголенную грудь.

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