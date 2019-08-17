"Спасибо, наставник!" Украинские звезды трогательно поздравили Скрябина с днем рождения

Украинские звезды ко дню рождения лидера группы "Скрябін" Андрея Кузьменко вспомнили, каким он был при жизни.

Артисты опубликовали памятные фото или видео с музыкантом, а за пару дней до этого записали трогательный ролик в память о легенде (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Лидер партии "Голос", фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук показал очень старый снимок, на котором они запечатлены вместе много лет назад. "Сегодня день рождения Кузьмы Скрябина. Вспомнил, как оно было прежде. Первая песня Скрябина в моей памяти – Птицы", – написал он.

Новости В сети появилось фото поцелуя Билык и Могилевской

Украинская певица и продюсер, Наталья Могилевская поделилась трогательным роликом, на котором Кузьменко дарит ей огромную связку воздушных шаров. "Люблю тебя, друг", – подписала она.

Украинский дизайнер Андре Тан поблагодарил легендарного музыканта за жизненный урок. "Сегодня мог бы праздновать свой 51 год, мой друг и коллега Кузьма! Ты очень многому меня научил по жизни: не обращать внимание на взлеты и падения и всегда находиться в состоянии "дзен"! С днем рождения, мой наставник Кузьма", – написал он.

Популярный украинский поп-певец DZIDZIO (Михаил Хома): "С днем рождения, Кузьма. Спасибо тебе".

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык: "Андрей ... Андрюша ... Кузьма ... Так хорошо, что были эти минуты в нашей жизни! Всегда буду благодарна тебе за любовь к жизни, правде, к песням и людям", – написала она.

Украинский музыкант Ivan NAVI (Иван Сяркевич): "Вечная память погибшим от того, что они выражали свои мысли", – написал артист.

За пару дней до дня рождения Скрябина на YouTube-канале Люкс Фм вышел спецвыпуск программы СЛАВА+, в котором звезды вспомнили о легендарном музыканте. В частности, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Руслана, Игорь Кондрадюк, Дзидзьо.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля 2015 года Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

Ко дню рождения музыканта OBOZREVATEL вспомнил все версии о его гибели, которые распространялись за последние годы, а также пророческую песню Кузьмы.

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