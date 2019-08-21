"Совсем ничего не ем": Волочкова ошарашила своим внешним видом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова резко похудела. Так, она заявила, что такие изменения в фигуре произошли из-за того, что она ничего не ест и занимается спортом.
Снимок балерина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Как я поддерживаю такую форму? Это не диеты. Я просто много физически работаю над своим телом. И почти ничего не ем. Салатные листья и вареные всмятку яйца. И супы овощные. И, конечно, любовь и позитив помогают", - написала Волочкова.
Как я поддерживаю такую форму? Это не диеты. Я просто много физически работаю над своим телом.💪💃 И почти ничего не ем😂🙈 Салатные листья и вареные всмятку яйца. И супвюы овощные. И, конечно, любовь и позитив помогают.🙏😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #платазауспех #солнце
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Когда форма всегда со мной и в теле!👍💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце
Попарились с Аришей в бане и окунались в ледяную купель.🌺 Прекрасный выходной!😊 (фотограф @ariadna_volochkova )😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #дом #выодной
Я опять хочу в тепло и на море...🙈😂 Не пытайтесь повторить мой опыт на ходу Катера.😂 Это опасно. Можно упасть в море.😂 Не дойдя до этих перил (балетных станков😂) Я всегда так путешествую на любых катерах и яхтах. Я вообще живу в шпагате!😂 Это ведь элемент моей профессии. Занесённый в Книгу Рекордов России.👍 #шпагатволочковой #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #отдых #море #греция #солнце
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова показала изуродованную на отдыхе в Греции ногу.
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