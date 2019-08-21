"Совсем ничего не ем": Волочкова ошарашила своим внешним видом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова резко похудела. Так, она заявила, что такие изменения в фигуре произошли из-за того, что она ничего не ест и занимается спортом.

Снимок балерина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Как я поддерживаю такую форму? Это не диеты. Я просто много физически работаю над своим телом. И почти ничего не ем. Салатные листья и вареные всмятку яйца. И супы овощные. И, конечно, любовь и позитив помогают", - написала Волочкова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова показала изуродованную на отдыхе в Греции ногу.

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