Советский актер Этуш резко похудел: фото из больницы

Советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш, которого накануне экстренно госпитализировали в Москве, заметно похудел.

Так, соответственной фотографией на своей странице в Facebook поделилась дочь артиста Елена Этуш. На фото актер улыбается и машет в объектив.

"Спокуха", - подписала снимок Елена, видимо, чтобы успокоить фанатов, переживающих за здоровье ее отца.

В комментариях к посту подписчики радуются, что с легендарным артистом все хорошо, и желают ему скорого выздоровления.

Напомним, 96-летнему Этушу стало плохо на отдыхе в Италии. Он вернулся с супругой в Москву и решили провериться у врачей, после артиста госпитализировали.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в некоторые СМИ "похоронили" больного Владимира Этуша.