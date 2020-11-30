Сольное выступление Дорофеевой на 'Танцях з зірками' вызвало ажиотаж в сети

В финале шоу "Танці з зірками", который состоялся в воскресенье, 29 ноября, украинская певица Надя Дорофеева впервые выступила с сольным номером. Она представила свою песню Gorit.

В сети выступление артистки вызвало неоднозначные эмоции. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, мнения поклонников разделились. Одни расхвалили Дорофееву и считают, что ее ждет большой успех, а другие – раскритиковали выступление.

"Мне нравилась раньше Дорофеева. Но это разочарование. Какой-то дешевый образ малолетки-стриптизерши с глупым текстом ни о чем".

"Странный образ малолетки для 30-летней девушки".

"Старовата для такого образа. У нее по возрасту уже дети могли бы выступать в таких нарядах. Видно, что давно не 20, а тем более не 16".

"Образ просто пушка", "Надя – классная девчонка! Желаю прорваться и вырваться", "Очень круто, Надя молодец!".

"Песня с очень глубоким смыслом, как и все от Потапа. Я прям расплакалась от переполнивших чувств".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Надя Дорофеева, которая недавно выпустила первую сольную песню Gorit, возглавила престижный чарт Apple Music 2020. Она стала первой украинской артисткой, занявшей первое место в престижном рейтинге.