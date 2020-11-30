Сольное выступление Дорофеевой на "Танцях з зірками" вызвало ажиотаж в сети

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Сольное выступление Дорофеевой на 'Танцях з зірками' вызвало ажиотаж в сети

В финале шоу "Танці з зірками", который состоялся в воскресенье, 29 ноября, украинская певица Надя Дорофеева впервые выступила с сольным номером. Она представила свою песню Gorit.

В сети выступление артистки вызвало неоднозначные эмоции. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, мнения поклонников разделились. Одни расхвалили Дорофееву и считают, что ее ждет большой успех, а другие – раскритиковали выступление.

"Мне нравилась раньше Дорофеева. Но это разочарование. Какой-то дешевый образ малолетки-стриптизерши с глупым текстом ни о чем".

"Странный образ малолетки для 30-летней девушки".

"Старовата для такого образа. У нее по возрасту уже дети могли бы выступать в таких нарядах. Видно, что давно не 20, а тем более не 16".

"Образ просто пушка", "Надя классная девчонка! Желаю прорваться и вырваться", "Очень круто, Надя молодец!".

"Песня с очень глубоким смыслом, как и все от Потапа. Я прям расплакалась от переполнивших чувств".

Надя Дорофеева впервые выступила с сольным номером
Надя Дорофеева впервые выступила с сольным номером
Надя Дорофеева впервые выступила с сольным номером
Надя Дорофеева впервые выступила с сольным номером
Надя Дорофеева впервые выступила с сольным номером
Надя Дорофеева впервые выступила с сольным номером
Надя Дорофеева впервые выступила с сольным номером

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Надя Дорофеева, которая недавно выпустила первую сольную песню Gorit, возглавила престижный чарт Apple Music 2020. Она стала первой украинской артисткой, занявшей первое место в престижном рейтинге.

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