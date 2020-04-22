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22 апреля • обновлено в 22:14
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Солист Little Big заявил, что не хочет ехать на Евровидение 2021 от России

2.3т
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Илья Прусикин, лидер группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении 2020, не хочет участвовать в музыкальном конкурсе в следующем году. Он заявил, что есть множество артистов, которые смогут достойно выступить.

Об этом сообщает Telegram-канал Eurovision Ukraine.

Солист Little Big заявил, что не хочет ехать на Евровидение 2021 от России

"Hе понятно, поедем мы или кто-то другой. И если не мы, я только за. Потому что мы попытались, но у нас не получилось, так как форс-мажор. Хоть мы и сами против вот этой несменяемости в шоу-бизнесе, но что поделать? Что, у нас мало артистов, которые могут поехать? У нас очень много крутых ребят. Мы попытались, сделали все, что могли. Вроде бы получилось хорошо, но не повезло. Давайте жить дальше. И мы с этого конкурса получили все, что хотели. И хотелось бы, чтобы и другие артисты получили какой-то хайп. А не мы все себе. Я считаю, что нужно давать дорогу другим артистам", - заявил Прусикин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, стало известно 2 марта. Российский шоу-бизнес бурно отреагировал на участие коллектива в конкурсе.

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Автор
Мария Дидык
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Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
Глaвный иммунолог cтpаны oбъ¤cнил как усилить иммунитет зa мeс¤ц, чтo бы не заболеть коpонавиpусoм lifesaveua.ga
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