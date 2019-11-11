Солист "Иванушек" остался без света и тепла из-за украинского бизнесмена

Украинский бизнесмен Якоб Грибов отрезал от электричества дом солиста популярной группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко, который находится в поселке Клоково (Россия).

Как сообщает издание Life, сейчас музыкант находится на гастролях. Он назвал ситуацию шоковой.

"Как жить без воды, не знаю. Ситуация с водой, конечно, какая-то шоковая. У меня в жизни такого не происходило. В доме нет ни канализации, ни отопления, самое главное — нет воды, из-за чего, собственно, нет ничего остального. Воды нет потому, что мои милые соседи в очередной раз перерубили одну из коммуникаций", — сказал Туриченко.

Кирилл Туриченко и Якоб Грибов

Отмечается, что Грибов собрался строить дорогу к своему дому, из-за чего его соседям по поселку был отрезан доступ к электроснабжению и отоплению. Как оказалось, юридически он имеет на это право, поскольку земля принадлежит ему. Однако при предыдущем владельце на территории проложили коммуникации, которые, по словам жителей Клоково, невозможно провести в другом месте. Люди планируют обратиться в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кирилл Туриченко была замечен за поцелуями с российской телеведущей Юлией Барановской. Видео смотрите здесь.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!